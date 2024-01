Auf der Unterhaltungselektronikmesse CES 2024 in Las Vegas präsentierte der niedersächsische Traditionshersteller Sennheiser gleich drei neue Kopfhörer. Es handelt sich um zwei In-Ear-Modelle sowie einen Over-Ear-Kopfhörer, die jeweils ab Mitte Februar verfügbar werden.

Sennheiser-Neuigkeiten: Kabellos und moderne Features

Die Kopfhörer sind allesamt kabellos einsetzbar. Der Sennheiser Momentum True Wireless 4 folgt auf die Modellnummer 3 und bietet gegenüber seinem Vorgänger laut Sennheiser mehr als ein Dutzend Verbesserungen. So rühmt Sennheiser die verlustarme aptX-Klangqualität und ultraniedrige Latenzen. Unterstützt werden Bluetooth 5.4 und die noch junge Bluetooth-Funktion Auracast (hier gibt es weitere Informationen dazu). Ein verbessertes Antennendesign soll für höchstmögliche Signalkontinuität bei der Wiedergabe sorgen, die adaptive Geräuschunterdrückung wurde ebenfalls optimiert. Nicht zuletzt ist es Sennheiser gelungen, die Akkulaufzeiten zu verlängern – bis zu siebeneinhalb Stunden audiophilen Musikgenusses seien mit dem Momentum True Wireless 4 nun drin, heißt es bei Sennheiser.

Auch der Sennheiser Momentum Sport (siehe Aufmacherfoto) ist ein In-Ear-Modell, er richtet sich vor allem an Sportlerinnen und Sportler. Und das nicht nur, weil er nach IP55 schweiß- und wasserabweisend ist, sondern weil er auch mit spannenden biometrischen Feedback-Technologien aufwartet. So verfügt er über einen Körpertemperatur- und einen Herzfrequenzsensor, der Messdaten an Fitness-Apps weitergeben kann. Außerdem kommt der Sennheiser Momentum Sport mit einem akustischen Entlastungskanal sowie einem halboffenen Design, sodass Schritt- und Atemgeräusche unterdrückt werden und darüber hinaus die Umgebung wahrnehmbar bleibt. Zu den weiteren Features zählen einstellbare Transparenz- und Anti-Wind-Modi sowie eine zuschaltbare adaptive Geräuschunterdrückung.

Last, but not least der Sennheiser Accentum Plus: Dieser neue Kopfhörer ist ebenfalls ein Bluetooth-Modell, funktioniert aber nach dem Over-Ear-Prinzip – zudem kann er auf Wunsch per Audiokabel mit Musik versorgt werden. Im drahtlosen Betrieb bietet der Accentum Plus aptX Adaptive, eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden Hörzeit pro Ladung, Multipoint-Konnektivität sowie ein adaptives Noise Cancelling.

Preise:

Sennheiser Momentum True Wireless 4: 299,99 Euro

Sennheiser Momentum Sport: 329,99 Euro

Sennheiser Accentum Plus: 229,99 Euro

