Sennheiser IE 900: Neuer In-Ear-Kopfhörer der Referenzklasse

Der Traditionshersteller Sennheiser kündigt mit dem IE 900 einen neuen In-Ear-Kopfhörer der Referenzklasse an. Er wurde in Deutschland entwickelt und wird am Sennheiser-Stammsitz in der Wedemark bei Hannover gefertigt.

Sennheiser IE 900: Technik & Ausstattung

Der klassische, kabelgebundene Ohrhörer ist mit dem dynamischen X3R-Schallwandler ausgestattet, der auf einem inhouse entwickelten 7-mm-Breitbandwandler basiert, jedoch mit noch engeren Fertigungstoleranzen hergestellt wird. Durch die neu entwickelte Membranfolie sollen Eigenresonanzen und Verzerrungen maßgeblich reduziert werden. So gibt Sennheiser beispielsweise eine THD von 0,05 % bei 94 dB und 1 kHz sowie einen Frequenzgang von 5 Hz – 48 kHz an.

Die Gehäuse verfügen über drei Absorberkammern und werden aus einem Alublock gefräst; ein zusätzlich in den Hörausgang gefräster akustischer Wirbel soll Maskierungseffekten begegnen, die die Höhenwahrnehmung durch laute niederfrequente Töne beeinträchtigen.

Der verbaute MMCX-Stecker lässt Musikfreunden die freie Wahl, wenn es ums Kabel geht. Mitgeliefert werden ein unsymmetrisches Kabel mit 3,5 mm-Stecker sowie zwei symmetrische Kabel mit 2,5-mm- und 4,4-mm-Steckern. Die Kabel sollen aufgrund ihrer Para-Aramid-Verstärkung Tausenden von Biegezyklen standhalten. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind Silikon- und Memory-Foam-Ohrpassstücke in drei unterschiedlichen Größen.

Preis Sennheiser IE 900: 1.299 Euro

PS: Hier finden Sie unsere Kopfhörer-Testberichte.

Kontakt

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1

30900 Wedemark



Telefon: +49(0)5130-600-0

E-Mail: info@sennheiser.de

Web: https://de-de.sennheiser.com/