Sennheiser IE 200 In-Ear-Kopfhörer

Der deutsche Traditionshersteller Sennheiser kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung einen Neuzugang in der IE-Serie an. Der kabelgebundene Sennheiser IE 200 ist ein In-Ear-Kopfhörer, der auf dem Erbe seiner höherpreisigen Schwestermodelle basiert – und laut Sennheiser mit klarem Klang und intuitiven Features punkten soll.

Sennheiser IE 200: Verzerrungsarm und flexibel

Technisch basiert der IE 200 auf den von Sennheiser entwickelten True-Response-Schallwandlern mit dynamischen 7-mm-Treibern. Der IE 200 weise kaum Verzerrungen, dafür aber einen natürlichen Frequenzverlauf auf, heißt es in der Pressemitteilung.

Trotzdem lässt sich der Klang anpassen, denn die Ohrstöpsel lassen sich an zwei verschiedenen Positionen „andocken“, was leicht unterschiedliche Akzente im Bereich der Tiefen, Mitten und Höhen setzte – eine Technologie, die man bei Sennheiser „Dual-Tuning“ nennt.

Im Lieferumfang enthalten sind Passtücke aus Schaumstoff und Silikon – jeweils in mehreren Größen – damit der Besitzer Tragekomfort und Filterung störender Umgebungsgeräusche optimal an die persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Neben einem 3,5-mm-Stereoklinkenstecker liefert Sennheiser auch MMCX-Anschlüsse mit.

Vorbestellt werden kann der IE 200 ab 17. Januar 2023, die Auslieferung startet ab 31. Januar.

Preis Sennheiser IE 200: 149,90 Euro

