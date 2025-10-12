Mit dem HDB 630 bringt Sennheiser einen neuen Bluetooth-Kopfhörer an den Start, der sich explizit an audiophile Nutzer richtet – das Ziel sei „klangliche Reinheit statt Effekthascherei“, so das Unternehmen aus der Wedemark. Der Sennheiser HDB 630 will hochauflösenden Klang mit einem flexiblen Einsatzkonzept und neuen Funktionen zur detaillierten Klangpersonalisierung kombinieren.

Für anspruchsvolles Hören unterwegs

Die Technik im Inneren des HDB 630 basiert auf einem Schallwandlersystem mit 42-mm-Treibern, das in Sennheisers Werk im irischen Tullamore gefertigt wird. In Kombination mit einer neu entwickelten digitalen Audio-Engine soll der Sennheiser HDB 630 ein Klangbild liefern, das nah an Studioreferenzen heranreicht – mit feiner Auflösung, transparenter Mittenwiedergabe und kontrollierter Dynamik.

Für bestmögliche Signalqualität stehen ein USB-C-Anschluss, der bis zu 24 Bit/96 kHz akzeptiert, ein analoger Klinkeneingang sowie Bluetooth 5.2 mit aptX Adaptive zur Verfügung. Ein mitgelieferter USB-C-Bluetooth-Dongle soll es auch Geräten ohne native Hi-Res-Unterstützung erlauben, kabellose Audioübertragung mit hoher Auflösung zu nutzen – davon profitiere das Gros aller aktuell genutzten Smartphones, so Sennheiser.

Vielfältige Klangoptionen und -tools

Ein zentrales Element des Sennheiser HDB 630 ist die umfangreiche Klangregelung über die Smart Control Plus App. Neben vordefinierten Klangprofilen und einem 5-Band-EQ bietet der Kopfhörer einen parametrischen Equalizer, der individuelle Klangabstimmungen erlaubt. Eine Crossfeed-Funktion – inspiriert vom HE 1 – soll zudem eine lautsprecherähnliche Bühne ermöglichen, indem sie beide Kanäle subtil überblendet.

Die gewählten Einstellungen werden direkt in der Signalverarbeitung des Kopfhörers gespeichert und gelten dann unabhängig von der verwendeten Quelle. Ein künftiges Firmware-Update soll den Austausch individueller Klang-Presets per QR-Code (!) ermöglichen.

Reisefester Langläufer

Mit bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit und einer Schnellladefunktion (7 Stunden Wiedergabe nach 10 Minuten „Lade-Snack“) richtet sich der Sennheiser HDB 630 an Vielhörer. Adaptive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus sowie ein bequemer Sitz durch weiche Proteinleder-Ohrpolster gehören zur Ausstattung. Ebenfalls dabei: ein Transportcase, USB-C- und Klinken-Kabel, ein Airline-Adapter sowie der erwähnte aptX-Dongle.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sennheiser HDB 630 kann bereits vorbestellt werden. Der Marktstart erfolgt am 21. Oktober 2025 – und der Preis liegt bei 499,90 Euro.

