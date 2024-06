Der deutsche Traditionshersteller Sennheiser hat auf der High End 2024 in München seinen neuen Kopfhörer HD 620S vorgestellt, er ist ab sofort im gut sortierten Fachhandel, aber auch im Online-Shop von Sennheiser erhältlich.

Es handelt sich beim Sennheiser HD620S um einen klassischen geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer mit dynamischen Treibern. Die 42-mm-Wandler werden im irischen Tullamore hergestellt, wo nicht nur ein bekannter Malt Whisky herkommt, sondern seit 1991 ein Sennheiser-Werk steht.

Sennheiser HD 620S: Stahl, Schaumstoff, Luftbewegung

Der HD 620S soll, so Sennheiser, den sanften Klang der offenen 600er-Familie mit einer modernen und „luftigen“ Note bei zugleich artikulierten, tief hinabreichenden Bässen bieten. Die spezielle 150-Ohm-Aluspule des Treibers ermögliche eine schnelle Transientenwiedergabe und hohe Dynamik sowie ein natürliches Sustain, so Sennheiser weiter.

Wichtig sind Sennheiser auch der Tragekomfort und die Geräuschisolierung. So sind die Ohrmuscheln mit Stahl abgedeckt, was den Kopfhörer vor Außengeräuschen schützt. Eine Schaumstoffschicht direkt hinter der Wandlereinheit soll zudem störende Reflexionen innerhalb der Kopfhörermuschel unterbinden. Durch eine abgewinkelte und weit geöffnete Schallwand, die sich am klassischen Lautsprecher-Stereodreieck orientiert, soll die „Luftbewegung“ gefördert werden und sich ein immersives Stereo-Erlebnis ergeben, das der Klangcharakteristik offener Kopfhörer nahekommt.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des HD 620S gehören eine Transporttasche und ein 180 Zentimeter langes, abnehmbares Kabel mit einem 3,5-mm-Stereoklinkenstecker sowie ein Adapter auf 6,3 Millimeter. Ein optionales symmetrisches 4,4-mm-Kabel ist ab Sommer erhältlich.

Preis Sennheiser HD 620S: 349,90 Euro

