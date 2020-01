Während der momentan laufenden CES 2020 in Las Vegas stellt Sennheiser zwei neue Bluetooth-Kopfhörermodelle vor: den Sennheiser HD 450BT und den Sennheiser HD 350BT. Aufbauend auf ihre Vorgänger „kombinieren sie Klangqualität mit kabelloser Freiheit, einer Akkulaufzeit von 30 Stunden sowie direktem Zugriff auf Sprachassistenten“, so der Hersteller in einer aktuellen Pressemitteilung.

Der Sennheiser HD 450BT und HD 350BT sind Bluetooth-5.0-kompatibel und unterstützen Audio-Codecs wie AAC, aptX sowie aptX Low Latency – Letzterer bietet insbesondere bei Videos und beim Gaming Mehrwert, sorgt er doch dafür, dass Bild und Ton synchron bleiben. Der HD 450BT punktet darüber hinaus mit Active Noise Cancelling und will so auch in lauten Umgebungen für guten Ton sorgen – zudem kann dieses Modell optional auch kabelgebunden betrieben werden.

Beide Kopfhörer können mit Sennheisers Smart Control App klanglich auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden, die App bietet zudem einen Podcast-Modus, der die Verständlichkeit von Sprachinhalten optimieren soll – auch der Akkustatus, eine Kurzanleitung sowie Firmware-Updates können über die App aufgerufen werden.

Sowohl der Sennheiser HD 450BT als auch der HD 350BT lassen sich über eine USB-C-Buchse laden. Die Akkulaufzeit beträgt, wie erwähnt, 30 Stunden. In Kombination mit kurzen Ladezeiten und dem kompakten, faltbaren Design mache dies die neuen Modelle zu idealen Reisebegleitern. Der Zugriff auf die Sprachassistenten Siri oder Google Assistant ist per Knopfdruck an der Ohrmuschel möglich.

Der Sennheiser HD 350BT ist ab Mitte Januar für 99 Euro erhältlich, der HD 450BT ab Mitte Februar 2020 für 179 Euro. Beide Kopfhörer gibt es in den Farbvarianten Schwarz und Weiß.

