Der deutsche Traditionshersteller Sennheiser bringt mit dem CX True Wireless einen neuen, kabellosen In-Ear-Kopfhörer heraus, der ab 8. Juli 2021 in den Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich sein wird.

Sennheiser CX True Wireless – Technik & Ausstattung

Für den Sound verantwortlich sind dynamische TrueResponse-Treiber aus hauseigener Entwicklung, die sich durch profunden Bass, akkurate Mittenwiedergabe und detaillierten Hochtonbereich auszeichnen sollen. Mithilfe der Smart Control App von Sennheiser lassen sich verschiedene DSP-Einstellungen abrufen, zum Beispiel ein Bass-Boost oder eine Optimierung für Podcasts und/oder Telefonate. Der integrierte EQ gestattet aber auch die individuelle Klanganpassung.

Pro Ohrhörer kommen zwei Mikrofone zum Einsatz, was für eine gute Sprachqualität bei Anrufen sorge – selbst bei Verwendung eines einzelnen Ohrhörers. Eine weitere pfiffige Funktion hört auf den Namen „Sidetone“: Nutzer können ihre eigene Stimme bei Telefonaten hören, in einem per virtuellen Schieberegler einstellbaren Ausmaß. Auch lässt sich das gesamte Audiosignal auf Wunsch einem einzelnen Ohrhörer zuweisen.

Die intuitive Touch-Oberfläche kann übrigens individualisiert werden – so können Nutzer selbst festlegen, ob beispielsweise die Steuerung von Audioinhalten, der Zugriff auf Sprachassistenten wie Siri oder Google Assistant oder andere Funktionen hierüber abgerufen werden können.

Der Sennheiser CX True Wireless unterstützt die Codecs SBC, apt-X und AAC sowie das Bluetooth-5.2-Protokoll. Die Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von neun Stunden, die durch das Ladecase um weitere 27 Stunden ergänzt werden können. Für einen sicheren Sitz im Ohr und eine gute Dämpfung von Außengeräuschen werden Adapter in vier verschiedenen Größen angeboten. Auch erwähnenswert ist der nach dem Standard IPX4 zertifizierte Schutz vor Spritzwasser.

Preis Sennheiser CX True Wireless: 129 Euro

