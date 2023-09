Der deutsche Traditionshersteller Sennheiser kündigt eine neue Soundbar an – und zwar die bisher kompakteste des Unternehmens, heißt es in der Pressemitteilung zur neuen Ambeo Soundbar Mini. Trotz geringer Größe soll sie mit erwachsenem Klang punkten, so Sennheiser.

Sennheiser Ambeo Soundbar Mini – 70 Zentimeter Hightech

Vor gut einem Jahr berichteten wir über die neue Sennheiser-Soundbar Ambeo Plus sowie den optimalen Subwoofer Ambeo Sub. Nun legt das Unternehmen nach, mit einer kleineren Soundbar, die etwas weniger als die Hälfte des Volumens der Ambeo Soundbar Plus mitbringt.

Die Sennheiser Ambeo Soundbar Mini ist 70 Zentimeter breit, sechseinhalb Zentimeter hoch und zehn Zentimeter tief. Sie ist ausgestattet mit sechs Treibern: zwei nach oben abstrahlende Vier-Zoll-Tieftöner sowie je zwei in Richtung des Hörers und seitlich strahlende Breitbänder für den Mittelhochtonbereich. Insgesamt 250 Watt Leistung sollen die verbauten Class-D-Verstärker liefern. Wer mag, kann übrigens kabellos bis zu vier Sennheiser-Ambeo-Subwoofer mit der Soundbar pairen.

Zum Anschluss an externe Quellen steht ein HDMI-eARC-Port bereit, weitere digitale oder analoge Eingänge gibt es nicht. Dafür kann Sennheisers Ambeo Soundbar Mini streamen – und zwar via Bluetooth oder WLAN, unterstützt werden Google Chromecast, Spotify und Tidal Connect sowie Apple AirPlay2. Die Steuerung erfolgt über die kostenlose Sennheiser-Smart-Control-App.

In der Sennheiser-Soundbar stecke innovative Technik: Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen habe man eine spezielle 3D-Klang-Technologie entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem sind vier Mikrofone verbaut: Diese sind einerseits vonnöten, um die automatische Raumkalibrierung per Knopfdruck zu unterstützen, sie dienen außerdem der Zusammenarbeit mit den Sprachassistenten Alexa, Google Assistant oder Siri. Darüber hinaus unterstützt die Ambeo Soundbar Mini diverse Filmtonformate wie Dolby Atmos, DTS:X oder 360° Reality Audio.

Erhältlich ist die neue Sennheiser Ambeo Soundbar Mini ab sofort – zum Preis von 799 Euro.

PS: Hier geht’s zur größeren Sennheiser-Soundbar Ambeo Plus.

