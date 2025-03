Sendy Audio Aiva 2: Magnetostatischer Over-Ear-Kopfhörer

Die produktionsseitig laut Eigenaussage auf viel Handarbeit setzende chinesische Manufaktur Sendy Audio präsentiert spannende Neuigkeiten. So habe sich der erstmals 2019 vorgestellte Kopfhörer Aiva – wie das für den hiesigen Vertrieb verantwortliche audioNEXT-Team berichtet – ausnehmend gut verkauft und damit als echtes Erfolgsmodell gezeigt. Nun gibt es eine verbesserte Neuauflage namens Aiva 2.

Sendy Audio Aiva – Ursprung und Nachfolge

fairaudio-Kollege Nick Mavridis zeigte sich vom Ursprungsmodell Aiva ziemlich angetan, wie seinem ausführlichen Testbericht Sendy Audio Aiva entnommen werden kann. Der Nachfolge-Kopfhörer Aiva 2 soll seine Premiere nun am 15. März auf der World of Headphones feiern.

Bessere Treiber, besserer Sound

Verbessert wurde vor allem der magnetostatische Treiber: Er erreiche durch seinen optimierten Frequenzgang nun ein noch luftigeres und natürlicheres Klangbild, so der Hersteller. Damit sei trotz der hohen Auflösung auch in langen Hörsitzungen stressfreies Hören möglich. Die Treiber des Sendy Aiva 2 weisen ein ebenso festes wie steifes Membranmaterial mit einer „Dicke“ von lediglich einem Tausendstel Millimeter auf. Das soll eine ausnehmend klare Wiedergabe in den Mitten und Höhen mit sich bringen – befördert nicht zuletzt von einem präzisen Ein- und Ausschwingverhalten. Die Nennempfindlichkeit des Systems wird mit 96 dB angegeben, die Nennimpedanz mit 32 Ohm.

Anschmiegsam …

Doch auch der Tragekomfort des Magnetostaten habe sich verbessert, heißt es weiter. Das Gewicht des Kopfhörers liegt zwar unverändert bei 420 Gramm, die mit Memory-Schaum gefüllten Ohrpolster aus hochwertigem Leder und Samtmaterial sollen sich aber besonders gut an den Träger anpassen. Man habe bei der Entwicklung eine umfangreiche Datenanalyse der verschiedenen Gesichtsformen vorgenommen. Außerdem lässt sich die Hörmuschel um 30 Grad in alle Richtungen drehen – auch der Kopfbügel aus Stahl mit Lederkopfband ist natürlich verstellbar.

Der Lieferumfang

Die Sendy Aiva 2 werden mit hochwertigen 6N-Einkristall-Kupferkabeln mit quellseitigen 4,4-mm-Klinkensteckern ausgeliefert. Durch die Verwendung von Klinkensteckern an der Kopfhörerseite lassen sich die Kabel leicht austauschen. Zum Lieferumfang des Kopfhörers zählen überdies eine Leder-Tragetasche sowie eine Hanf-Tasche, neben dem erwähnten Kopfhörerkabel außerdem ein Adapter auf 3,5-mm-Klinke.

Verfügbarkeit und Preis

Der Preis des Sendy Audio Aiva 2 hat sich gegenüber dem Vorgänger sogar leicht reduziert – er beträgt 659 Euro. Der magnetostatische Over-Ear ist in Kürze verfügbar, auch online.

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201-799 39 404

E-Mail: info@audiodomain.de

Web: https://www.audiodomain.de/