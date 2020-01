Man könnte schon fast von einer Berliner „Underground“-Größe reden: Über 30 Jahre am Markt und stets begleitet von einer kleinen, aber anspruchsvollen Gruppe treuer und neuer Kunden: Die Lösungen des Berliner Lautsprecherspezialisten Sehring Audio Systeme richten sich sowohl an Heimanwender als auch ­– obwohl der Fokus auf Passivlautsprechern liegt ­– an professionelle Studios. Das aktuelle Portfolio umfasst 14 Grundmodelle, die sich in einer Preisrange von 2.000 bis 17.000 Euro bewegen, und unterteilt sich in zwei Linien, die schlicht „800er-Serie“ und „900er-Serie“ getauft wurden.

Nach über „fünf Jahren Entwicklungsdauer“, so die aktuelle Pressemitteilung, seien beide Serien nun „endlich vollständig“ frisch am Start. Was im Hause Sehring sicherlich gerade für fliegende Sektkorken sorgt, insbesondere aber mit dem Relaunch des Internetauftrittes standesgemäß gewürdigt wird – die neue Page (siehe Kontaktinformationen unten) ist erst seit wenigen Tagen online. Es darf also fleißig geklickt, gelesen und vor allen Dingen konfiguriert werden:

Denn als Highlight der Website geht nicht zuletzt der Konfigurator durch: Jedes der 14 Grundmodelle lässt sich mit Zusatzfeatures wie besonders hochwertige Anschlüsse, für mehr Standsicherheit sorgende Traversen, Spikes und „Antispikes“, … sowie individuellen Farbgebungen versehen. Mehrfarbigkeit ist ebenfalls kein Problem. Das Wunschergebnis wird ansprechend visualisiert, der „fertige“ Lautsprecher lässt sich von vorne und hinten betrachten. Auch die damit automatisch einhergehenden Veränderungen des Preises lassen sich on the fly verfolgen. Dabei sollte man stets im Hinterkopf behalten, dass Sehring als nach eigenem Bekunden „echte Manufaktur“ seit jeher auf die Modularität seiner Lautsprecher-Systeme großen Wert legt: Klein anzufangen und im Nachhinein kostengünstig auf größere Modelle upzugraden ist jederzeit möglich.

Die modulare Bauweise sorge laut Hersteller gleichzeitig für eine akustisch vorteilhafte Entkopplung einzelner Baugruppen. Zur weiteren sehringspezifischen Lautsprecher-Rezeptur zählen unter anderem das Waveguide-Ringradiator-Design, welches die Phasenlage des Hochtöners optimiere – „Zeitrichtigkeit“ wird grundsätzlich als eines der vorrangigen Entwicklungsziele ausgegeben – sowie eine individuelle Klanganpassung mittels rückwärtiger Schalter, handverdrahtete Frequenzweichen, resonanzminimierende Verspannungstechniken und Passivtreiber statt einfacher Bassreflexrohre.

Kontakt

Sehring Audio Systeme GmbH

Neuköllnische Allee 144

12057 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-61 70 98 09

E-Mail: info@sehring-audio.de

Web: https://sehring-audio.com/