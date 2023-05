Seaside: Magnetostatischer Kopfhörer by Lake People | News fairaudio

Lake People Elektronik ist sowohl in der Studio- als auch in der Kopfhörerszene ein bekannter und beliebter Hersteller, wozu sicherlich nicht zuletzt auch die Produkte der Marke Violectric beitragen. Nun wird für die High End 2023 eine weitere Kopfhörermarke angekündigt.

Seaside by Lake People: Eine neue Kopfhörermarke geht an den Start

Eigentlich ist es ja nur konsequent, dass die Lake People nicht nur die „Antreiber“ – also Kopfhörerverstärker – anbieten, sondern auch Kopfhörer selbst. Genau das wird nun realisiert, und zwar unter dem Markennamen Seaside (by Lake People). Das erste Produkt der jungen Marke wird ein Magnetostat sein. Er soll, so die Pressemitteilung des Unternehmens, sowohl für den High-End-Genuss als auch für Studio und Alltag geeignet sein. Weitere Kopfhörerlösungen, auch im In-Ear-Bereich, sollen alsbald folgen.

Die Präsentation der neuen Lake-People-Marke durch CEO Fried Riem findet am 18. Mai um 15 Uhr statt, ansonsten können Sie die neuen Produkte von Lake People und Seaside natürlich auch regulär während der Ausstellung in Halle 4, Stand R 07 antesten.

