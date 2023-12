Scansonic L-Serie - neue Lautsprecher: L20, L10, L12 SUB

Der dänische Hersteller Scansonic teilt kurz vorm Jahreswechsel mit, dass die beliebte L-Serie um drei Lautsprecher erweitert wird – es gesellen sich ein Centerlautsprecher, ein aktiver Subwoofer sowie ein Standlautsprecher zur Familie. Damit besteht die L-Serie jetzt aus elf Modellen.

Scansonic-L-Serie – Die Neuzugänge, kurz vorgestellt

Da wäre zunächst der Centerlautsprecher Scansonic L10: Es handelt sich dabei um ein passives Zweiwegekonzept mit zwei 5,25-Zoll-Tiefmitteltönern sowie einem 1-Zoll-Hochtöner. Das Gehäuse besteht aus MDF und kommt mit einer 15 Millimeter starken Schallwand.

Der Scansonic L12 SUB ist ein aktiver Subwoofer, bei dem ein 12-Zoll-Langhub-Tieftöner von einem kräftigen Class-AB-Verstärker mit 200 Watt Leistung (RMS) befeuert wird. Die untere Grenzfrequenz gibt Scansonic mit respektablen 25 Hertz an. Phasenlage, Pegel und Übergangsfrequenz (zwischen 40 und 160 Hertz) lassen sich per rückseitigen Reglern anpassen.

Last, but not least der Scansonic L20: Der Standlautsprecher ist rund einen Meter hoch, knapp unter 20 Kilogramm schwer und mit fünf Treibern ausgestattet. Den Tieftonbereich bespielen gleich drei parallel laufende Sechseinhalbzöller, den Mittelton ein 5,25-Zoll-Treiber und den Hochton eine Kalotte in klassischer 1-Zoll-Größe. Mit einem Wirkungsgrad von 90 dB/W/m ist der L20 ein guter Kostverwerter, überdies nennt Scansonic für den L20 einen Frequenzgang von 35 Hz bis 20 kHz, allerdings ohne zugehörige dB-Toleranz.

Alle drei neuen Scansonic-Lautsprechermodelle sind ab sofort erhältlich.

Preise:

Scansonic L10: 450 Euro (Stück)

Scansonic L12 SUB: 1.350 Euro (Stück)

Scansonic L20: 1.995 Euro (Paar)

Kontakt

DANTAX Radio A/S

Bransagervej 15

9490 Pandrup

Dänemark

Telefon: +45 9824-7677

E-Mail: info@scansonic.dk

Web: https://scansonichd.dk/de/