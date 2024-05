Der dänische Hersteller Scansonic HD, hinter dem übrigens die Entwickler der bekannten Marke Raidho stecken, kündigt mit dem Scansonic MB8B einen neuen Standlautsprecher an – es handelt sich um das neue Topmodell der Marke. Sowohl die sich nach hinten verjüngenden Gehäuse als auch die Treiber fertigt das Unternehmen selbst in Dänemark, an diesem Lautsprecher gibt es nichts von der Stange.

Scansonic MB8B: Technik und Konzept

Es handelt sich beim Scansonic MB8B um einen klassischen Dreiwege-Standlautsprecher. Für den Tieftonbereich bis 400 Hertz hinauf zeichnen zwei parallel laufende Achtzoll-Konusse mit Kohlefasermembran verantwortlich. Den Mittelton bis 2800 Hertz übernehmen zwei Fünfeinviertelzoll-Treiber, die den Hochtöner – ein Magnetostat mit sehr leichter Kaptonfolie – nach Art des d’Appolito-Prinzips einrahmen.

Die 45 Kilogramm schweren, über 1,4 Meter hohen Lautsprecher besitzen einen Wirkungsgrad von 88 dB/W/m und eignen sich laut Scansonic besonders für große Räume und auch fürs Heimkino. Die Scansonic MB8B sind in zwei Ausführungen erhältlich: Schwarz-Hochglanz oder gegen Aufpreis von 2.000 Euro in Walnussfurnier.

Preis Scansonic MB8B: ab 13.000 Euro

PS: Lesen Sie hier unsere bisherigen Scansconic-Testberichte.

Kontakt

DANTAX Radio A/S

Bransagervej 15

9490 Pandrup

Dänemark

Telefon: +45 9824-7677

E-Mail: info@scansonic.dk

Web: https://scansonichd.dk/de/