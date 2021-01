Mit den DS 12 EVO und DS 12 bringt Saxx Audio gleich zwei neue Subwoofer an den Start – einer davon ist speziell für den Heimkinobereich optimiert. Beide Modelle basieren auf dem Erfolgsmodell deepSOUND DS 12, das – so heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung – viele Jahre lang im Portfolio der niedersächischen Marke der erfolgreichste Subwoofer gewesen sei.

Saxx deepSOUND DS 12 EVO und DS 12 cineSUB: technische Unterschiede

Geblieben sind das stattliche 12-Zoll-Chassis sowie das Gehäuse mit glatter Schwallwand und Hochglanzlack beim deepSOUND DS 12 EVO. Runderneuert hingegen wurde die 250 Watt leistende Aktiv-Elektronik: Man habe einen Großteil der Bauteile überarbeitet und damit ein wahrnehmbares Mehr an Pegelfestigkeit und Präzision erreichen können, auch unter Volllast.

Während der deepSOUND DS 12 EVO mit einem geschlossenen Gehäuse aufwartet, erhielt der ebenfalls mit 250-Watt-Aktivmodul ausgestattete DS 12 cineSUB eine Bassreflexkonstruktion, außerdem gibt es ihn in Mattschwarz und Bronze – beides Farbvarianten, die optische Reflektionen mindern, wenn der Sub unter einer Leinwand oder einem Flatscreen positioniert wird.

Preise & Verfügbarkeit der neuen Subwoofer von Saxx Audio

Wer schnell zugreift, spart Geld: Bis zum 28. Februar 2021 wird ein Einführungsrabatt von 20 Prozent auf den DS 12 cineSUB und ein Rabatt von 10 Prozent auf alle anderen Subwoofer-Modelle aus dem Hause Saxx Audio gewährt. Nachfolgend die unrabattierten Preise der beiden Neulinge:

Preise:

Saxx Audio deepSOUND DS12 EVO Subwoofer: 479 Euro

Saxx Audio deepSOUND DS12 cineSUB Subwoofer: 439 Euro

