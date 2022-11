Das ist fast schon ein Fall für die Wortspielkasse: Der Hersteller Saxx Audio macht den November 2022 zum Rabattmonat und verleiht dieser „Preisaktion mit Wumms“ den schwungvollen Namen „Black Nowummber“. Diverse Produkte von Saxx Audio sind den gesamten November lang zu deutlichen Rabatten erhältlich.

„Black Nowummber“ – Saxx bietet satte Rabatte

Die Rabatt-Aktion von Saxx Audio betrifft eine ganze Reihe von Produkten und Bundles. Zum Beispiel die Saxx Audio CX 30, die wir schon im ausführlichen Test hatten. Statt des üblichen Marktpreises von 698 Euro gibt es ein Pärchen dieser kompakten Lautsprecher aktuell für 358 Euro – eine Ersparnis von 49 Prozent.

Neben Stereosets gibt es bei der Aktion aber auch attraktive Bundles, zum Beispiel ein vollständiges 5.1-Set inklusive dem Yamaha-Receiver TSR-700 – für 2.399 Euro statt 3.923 Euro.

Wie immer gilt: First come, first serve – die Angebote sind limitiert. Hier geht’s direkt zur Sonderaktion.

Kontakt

SaxxTec GmbH & Co. KG

An der Waldbühne 7

31535 Neustadt



Telefon: +49(0)5032 - 956712-0

E-Mail: info@saxxtec.com

Web: https://saxx-audio.de/