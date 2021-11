Saxx sells – okay, 10 Cent in die Kalauerkasse, musste jetzt aber einfach mal sein. Wie auch immer: Der in Niedersachsen beheimatete Hersteller macht den November zum Sparmonat: Ausgewählte Lautsprecher für Stereo und Heimkino sowie Zubehör werden mit Preisnachlass angeboten.

Saxx Audio #BLACKisBACK: Sparen leicht gemacht

Ob Stereolautsprecher, Aktivsubwoofer oder komplettes Heimkino-Bundle: Rund 25 Produkte und Produkt-Sets werden im November zum reduzierten Preis angeboten. So kann beispielsweise die bei uns im Juni 2021 getestete Saxx Truesound TS 900 für einen Paarpreis von 718 statt den üblichen 898 Euro erworben werden. Oder auch die Saxx coolSound CX 90 Standlautsprecher – sie sind im Rahmen der Aktion für 1.198 Euro statt 1.598 Euro erhältlich, ein sicherlich nennenswerter Preisvorteil.

Alle Sonderangebote sind auf einer speziell eingerichteten Website einsehbar, am besten, Sie sehen sich selbst einmal um …

Kontakt

SaxxTec GmbH & Co. KG

An der Waldbühne 7

31535 Neustadt



Telefon: +49(0)5032 - 956712-0

E-Mail: info@saxxtec.com

Web: https://saxx-audio.de/