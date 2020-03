Sie singen gerne in der Dusche, möchten diese Tradition aber nicht unbedingt im A-capella-Einsatz pflegen? Dann lassen Sie sich doch begleiten – mit dem Aquatic 205 aus dem Hause Sangean.

Es handelt sich dabei um ein nach den Standards JIS-7 und IP-67 staub- und wasserdichtes Radio, das auch den harten Einsatz in der Dusche klaglos überstehen soll, so die Pressmitteilung des Herstellers. Das Aquatic 205 kommt mit einem FM- und DAB+-Receiver sowie mit acht Sendespeicherplätzen. Wer mag, kann Musik auch per Bluetooth streamen.

Die Musik wird über einen 76-mm-Breitbandlautsprecher wiedergegeben, ein Kopfhörerausgang ist ebenfalls an Bord. Die Stromversorgung geschieht autark per 1,5-V-Monozellen, es kann jedoch auch ein externes Netzteil angeschlossen werden.

Die „Mensch-Maschine-Interaktion“ erfolgt mithilfe von Bedienknöpfen mit spürbarem Druckpunkt sowie eines hintergrundbeleuchteten Displays. Das 700 Gramm schwere Gerät weist auf der Rückseite eine Montageöffnung auf, so lässt es sich auch einfach an einer Wand befestigen.

Preis Sangean Aquatic (H-205D): 149,50 Euro

