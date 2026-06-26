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Die Ruark Talisman-R in der Walnuss-Variante

Glücksbringer in vierter Generation: Standlautsprecher Ruark Talisman-R

von Jochen Reinecke

Die jüngeren unter unseren Lesern kennen Ruark wahrscheinlich vor allem wegen der schmucken Radios und All-in-one-Geräte. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Das bereits seit 40 Jahren operierende britische Unternehmen hat nämlich auch schon einige gutbeleumundete Lautsprecher entwickelt. Und genau an diese Tradition erinnert man sich jetzt – mit einer Neuauflage des 1990 vorgestellten Standmodells Talisman.

Old School neu interpretiert

Mit der aktuellen Vorstellung des Ruark Talisman-R schicken die Entwickler die mittlerweile vierte Generation jenes Standlautsprechers ins Rennen, der im Jahr 1990 mit seiner schlanken Silhouette und der markant nach hinten geneigten Schallwand das Gesicht der Marke prägte. Die Neuauflage zitiert optisch bewusst die historische Design-Ikone, wurde technisch jedoch komplett umgekrempelt, um sich nahtlos in die aktuelle Klangsprache des Herstellers einzufügen.

Vorder- und Rückseite der Ruark Talisman-R
Zwei Wege und ein Bassreflexsystem zählen zum technischen Grundkonzept der 85 Zentimeter hohen Standlautsprecher

Das Grundkonzept

Akustisch vertraut Ruark auf ein klassisches Zwei-Wege-Bassreflexsystem, setzt bei den Treibern jedoch auf moderne Werkstoffe. Den Hochtonbereich übernimmt eine 27-mm-Seidenkalotte, während im Frequenzkeller ein 165-mm-Langhub-Tieftöner mit einer behandelten Faserverbund-Membran agiert. Der Talisman-R spielt laut Datenblatt hinab bis 40 Hz und wird von einer Frequenzweiche mit „audiophilen Bauteilen“ (Ruark über Ruark) recht tief bei 2,2 kHz getrennt.

Retro-Design und eine leicht geneigte Frontpartie prägen den optischen Auftritt der Ruark Talisman-R
Retro-Design und eine leicht geneigte Frontpartie prägen den optischen Auftritt der Ruark Talisman-R – hier die Walnuss-Variante

Mechanik matters …

Das Hauptaugenmerk der britischen Ingenieure galt bei der Reaktivierung jedoch der Gehäusekonstruktion des 14,5-Liter-Gehäuses. Um zu verhindern, dass die kinetische Energie der Treiber unkontrolliert auf den Korpus übergeht, ist die komplette Schallwand über elastische Elemente mechanisch vom restlichen Gehäuse isoliert. Ein doppellagiges Dämpfungsschicht-Verfahren im Inneren sowie ein komplexes System aus internen Verstrebungen sollen Gehäuseresonanzen und stehende Wellen effektiv im Keim ersticken, bevor sie den Klang verfärben können.

Standfest auf massivem Stahl

Für die mechanische „Erdung“ des knapp 18 Kilogramm schweren Lautsprechers zeichnet eine neu konstruierte, zehn Millimeter dicke Bodenplatte aus massivem Stahl verantwortlich. Diese lässt sich wahlweise mit höhenverstellbaren Gummifüßen oder klassischen Spikes bestücken. Sie sorgt nicht nur für die nötige Standfestigkeit bei heftigen Bassimpulsen, sondern verleiht der Box auch eine leicht schwebende Optik.

Die schwarzen Ruark Talisman-R im Wohnambiente
Die Ruark Talisman-R in der schwarzen Ausführung

Wahlfreiheiten

Die Signale nimmt das Terminal auf der Rückseite über vergoldete Schraubklemmen entgegen, die sowohl Single-Wiring als auch Bi-Wiring-Konfigurationen erlauben. Optisch lässt Ruark dem Kunden die Wahl zwischen einer Holzvariante in Walnuss („Fused Walnut“) und einer mattschwarzen Lackierung, wobei die akustisch transparente Stoffabdeckung auf der Front materialschonend per Magnet gehalten wird.

Preise und Verfügbarkeit

Die Standlautsprecher Ruark Audio Talisman-R sind ab September 2026 zum Preis von 1.799 Euro erhältlich.

Kontakt

TAD-Audiovertrieb GmbH
Hallwanger Straße 14
83209 Prien am Chiemsee

Telefon: +49 (0) 8052 9573273
E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de
Web: https://tad-audiovertrieb.de/

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