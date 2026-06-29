Ruark R710: Britischer Streaming-Verstärker mit Siebziger-Jahre-Charme

Zum 40-jährigen Firmenjubiläum krönt Ruark Audio seine aktuelle 100er-Serie und kündigt mit dem R710 den neuen, leistungsstärksten Streaming-Vollverstärker der Marke an. Die Briten setzen hierbei auf eine Liaison aus warmer Siebziger-Jahre-Ästhetik und moderner Ausstattung. Das flache Musiksystem will das gesamte Spektrum abdecken – vom Silberling im CD-Schacht über hochauflösende Streaming-Dienste bis hin zum analogen Vinyl-Zuspieler.

CD-Laufwerk trifft Streamingpower

Während manch ein Hersteller das physische CD-Format bereits komplett ausgemustert hat, spendiert Ruark dem R710 ein CD-Slot-In-Laufwerk auf der Front. Parallel dazu arbeitet im Inneren ein moderner Quad-Core-Prozessor, der sich um die Aufbereitung hochauflösender Digitalströme kümmert. Die Streaming-Sektion unterstützt (via LAN und WLAN) AirPlay 2, Google Cast sowie Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect. Auch ein Internetradio und Bluetooth 5.1 samt aptX-HD-Codec sind mit von der Partie.

Rückmeldung

Für die visuelle Rückmeldung sorgt ein großzügiges 6,8-Zoll-TFT-Farbdisplay, das Albumcover, Streaming-Daten und weitere Infos anzeigt. Befehle nimmt der Ruark R710 wahlweise über die Soft-Touch-Bedienelemente am Gerät, die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung oder die entsprechenden Streaming-Apps entgegen.

Für die Digital-Analog-Wandlung zeichnet ein 32-Bit-DAC verantwortlich, der Datenströme bis zu 192 kHz verarbeitet.

Ruark Audio R710: Leistungsbereit

Trotz des kompakten Gehäuses des Ruark R710, das mit einem Gewicht von 6,6 Kilogramm wahlweise in Walnuss-Furnier oder schwarzem Lack antritt, klotzen die Briten bei der Leistung: Eine maßgeschneiderte Class-D-Verstärkerstufe liefert laut Datenblatt satte zweimal 200 Watt an 4 Ohm. Eine mehrlagige Leiterplattenarchitektur mit bewusst kurzen Signalwegen soll dabei für maximale Störarmut sorgen.

MM-Phonostufe und TV-Anschluss

Dass der Ruark R710 als vollwertiges Entertainment-Zentrum verstanden werden will, beweist der Blick auf das rückseitige Anschlussfeld. Über eine HDMI-eARC-Buchse erhält Fernsehton direkt Zutritt und Vinyl-Freunde freuen sich über eine integrierte Phono-Vorverstärkerstufe für Plattenspieler mit MM-Systemen. Ein optischer Digitaleingang, ein klassischer Line-In sowie ein Subwoofer-Ausgang runden das Schnittstellenpaket ab.

Preis und Verfügbarkeit

Der Streaming-Verstärker Ruark Audio R710 ist ab Oktober 2026 zum Preis von 2.699 Euro erhältlich. Wer noch auf Lautsprechersuche ist – optisch passen natürlich die ebenfalls neuen Standlautsprecher Ruark Talisman-R sehr gut zum britischen All-in-One-Amp.