Ruark R610 + Sabre-R | All-in-One-System + Lautsprecher

Es gibt spannende Neuigkeiten von Ruark, nämlich gleich zwei Produkte: zum einen das All-in-One-Musiksystem R610, zum anderen einen neuen Zweiwege-Lautsprecher. Hier trifft stilsicher anmutende Vintage-Optik in Form handgefertigter Gehäuse auf moderne Technik.

Ruark R610 – Schöner streamen

Das 30 Zentimeter breite rund vier Kilogramm wiegende R610 von Ruark ist ein All-in-One-Hifi-System mit einer Vielzahl an Features. Zentral ist sicherlich die Streamingfunktionalität per LAN und WLAN – nativ unterstützt werden Apple AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, Deezer, Tidal Connect, Qobuz sowie Apple Airplay 2. Alternativ lässt sich Musik via Bluetooth aptX HD oder von lokalen UPnP-Servern beziehen. Bei alledem werden Daten bis maximal 32 Bit/384 kHz verdaut.

Auf Wunsch mit CD-Laufwerk

Musik kann allerdings ebenso von analogen (Line und Phono MM) sowie digitalen (Toslink, HDMI) Quellen zugespielt werden. Und nicht zuletzt ist ein vollwertiges Radio (FM, DAB+) integriert. Der verbaute Class-D-Verstärker des Ruark R610 leistet 75 Watt pro Kanal, eine Klangregelung ist ebenso an Bord wie die Möglichkeit, die eingehenden Line-Pegel fein abzustimmen. Nicht vergessen werden darf die stylische runde Fernbedienung, die sich optisch wohltuend von anderen absetzt. Übrigen: Es soll demnächst auch ein passendes, externes CD-Laufwerk geben, das per USB-Schnittstelle ans R610 angedockt wird.

Ruark Sabre-R: Zurück in die Zukunft

Die knapp 30 Zentimeter hohen Sabre-R seien, so Ruark, eine Hommage an die bereits 1985 vorgestellten, ersten Lautsprecher des Unternehmens. Die Zweiwegler kommen mit einem 15-cm-Tiefmitteltöner und einer 26-mm-Kalotte für den Hochtonbereich – wer mag, kann sie sogar im Bi-Wiring betreiben. Ruark gibt einen Frequenzgang von 50 bis 20.000 Hertz (+/- 3dB), eine Empfindlichkeit von 86 dB/W/m sowie eine empfohlene Verstärkerleistung ab 25 Watt an.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Lautsprecher Sabre-R sowie das All-in-One-System R610 sind ab November in jeweils zwei Oberflächenausführungen erhältlich: Walnuss oder Satin-Anthrazit.

Preise:

Ruark R610: 1.499 Euro

Ruark Sabre-R: 799 Euro

Kontakt

TAD-Audiovertrieb

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052-9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/