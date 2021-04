Der Hersteller Ruark hat sich auf kompakte, aber hochwertige Radios und All-in-one-Geräte spezialisiert, auch wir hatten mit dem Ruark R3 Mk1 bereits ein solches Gerät im Test. Nun gibt es ein besonderes Bonbon für Ruark-Freunde, nämlich eine limitierte Auflage des 2019 erstmals vorgestellten Ruark R5.

Ruark R5 Signature Edition – Technik & Ausstattung

Dieses Gerät kommt im edel anmutenden Klavierlack-Finish mit roségoldenen Applikationen. Für dieses aufwendige Finish muss Lack in mehreren Schichten aufgetragen und dazwischen immer wieder nachgeschliffen werden. Zu guter Letzt wird der fertige Lack dann noch manuell poliert. Das sieht am Ende nicht nur schick aus, die auf diese Weise erzeugte Oberflächenspannung verleihe dem Gehäuse auch mehr Steifigkeit, woraus verringerte Resonanzen und damit ein präziserer Klang resultieren sollen, so die Pressemitteilung.

Das Ruark R5 ist reich ausgestattet: Es kommt unter anderem mit Radioempfänger (FM und DAB+), CD-Spieler, Streamingeinheit für LAN, WLAN und Bluetooth, zusätzlich sind auf der Rückseite noch Digitaleingänge (USB, Toslink) sowie je ein MM-Phono- und Hochpegeleingang zu finden.

Der verbaute Class-A/B-Verstärker wurde dem Standardmodell des R5 entliehen, die Signature Edition hingegen ist mit verbesserten Kondensatoren in der Stromversorgung ausgestattet sowie mit hochwertigen, sauerstofffreien Kupferleitern innenverkabelt. Treiberseitig wartet das Ruark R5 mit zwei Neodym-Breitbändern sowie einem Long-Throw-Subwoofer auf – die drei Treiber werden mit maximal 90 Watt Systemleistung von der Verstärkerstufe beliefert.

Wer Interesse hat, sollte alsbald vorbestellen – diese Edition ist weltweit auf 500 Stück limitiert, davon entfallen lediglich 120 auf den deutschen und österreichischen Markt. Die Auslieferung erfolgt ab Juli 2021.

Preis Ruark R5 Signature Edition: 1.500 Euro

