Vierziger im feinen Zwirn: Ruark feiert Jubiläum mit dem All-in-One-System R410 Anniversary Edition

Ruark haut derzeit anlässlich des vierzigjährigen Firmenbestehens einige spannende Neuerungen raus. Zum Beispiel das limitierte All-in-One-Musiksystem R410 Anniversary Edition, das nostalgischen Mid-Century-Schick in weißer Eiche mit modernem High-Res-Streaming verknüpft. Weltweit auf wenige hundert Stück limitiert, so der Hersteller, verspricht das vollaktive Kompaktsystem durchaus audiophilen Klang für Design-Gourmets.

Edles Gewand für den Jubilar

Mit der Sonderedition des R410 feiert der britische Hersteller Ruark seine Gründung im Jahr 1986. Für die weltweit auf lediglich 500 Exemplare begrenzte „Anniversary Edition“ haben sich die Designer ein besonders edles optisches Gewand einfallen lassen: Das laut Pressemitteilung handgefertigte, holzfurnierte Gehäuse erstrahlt in weißer Eiche, die durch geschwärzte Intarsien und einen farblich abgestimmten Frontgrill kontrastiert wird. Jedes Gerät wird zudem mit einer exklusiven Jubiläumsplakette ausgeliefert.

Gut bedient per RotoDial oder App

Auf der Geräteoberseite thront die für Ruark typische, kreisrunde „RotoDial“-Bedieneinheit, während an der Front ein hochauflösendes Farbdisplay im Hochformat alle relevanten Albuminformationen darstellt. Eine App zur Steuerung des R410 Anniversary Edition bietet Ruark freilich ebenfalls an. Wer neben modernem Streaming auch seine alten Silberscheiben abspielen möchte, kann das System laut Vertrieb mit dem optional erhältlichen, optisch passenden CD-Laufwerk R-CD100 erweitern.

Huckepack: Treiber & Verstärkung

Unter der schicken Holzhaube des Ruark R410 Anniversary Edition arbeitet ein vollaktives Lautsprechersystem. Die Bassreflexgehäuse beherbergen neu entwickelte, langhubige NS+-Tiefmitteltöner, die dank eines vergrößerten Membrandurchmessers eine besonders kraftvolle und kontrollierte Tieftonwiedergabe garantieren sollen. Für den Hochtonbereich zeichnen zwei 20-Millimeter-Gewebekalotten verantwortlich, die ihre Qualitäten bereits in den MR1-Kompaktlautsprechern unter Beweis gestellt haben.

Ein cleverer Kniff der Ingenieure: Die Verstärkermodule des Ruark R410 Anniversary Edition sind direkt auf der Rückseite der Tiefmitteltöner montiert. Diese Bauweise ermöglicht extrem kurze Signalwege und minimiere laut Ruark Verzerrungen.

Cloud und lokal: digitale Schnittstellen

Die digitale Signalverarbeitung stützt sich auf hochwertige D/A-Wandler von TI/Burr-Brown. Mit Spotify Connect, Tidal Connect, Apple AirPlay 2 und integrierter Chromecast-Technologie zeigt sich der „Vierziger“ bestens gerüstet für moderne Streaming-Hörgewohnheiten, außerdem lassen sich Digitalquellen per Toslink und HDMI-ARC verbinden. Doch auch Analogfreunde kommen zum Zug – zugespielt werden kann per MM-Phono- und Hochpegel-Cinch-Eingang. Zu guter Letzt ist ein DAB/DAB+-Empfänger an Bord.

Verfügbarkeit und Preis

Das All-in-One-Musiksystem Ruark R410 Anniversary Edition ist ab sofort erhältlich. Der Preis: 1.699 Euro