Der Hersteller Ruark hat sich inzwischen einen Namen gemacht, wenn es um kompakte und gut ausgestattete All-in-one-Geräte geht. Mit dem R410 stellt Ruark Audio nun eine neue Kompaktanlage vor, die fast keine Wünsche offen lässt.

Ruark R410 – moderne Technik im dezenten Retrolook

Der R410 von Ruark kommt in einem Gehäuse, das von den Abmessungen und dem Design her ein wenig an die großen Rundfunkempfänger der 1970er Jahre erinnert (Sie erinnern sich: Telefunken, Nordmende, Saba und Konsorten). Doch in dem Holzgehäuse steckt topmoderne Technik:

So ist der Ruark R410 beispielsweise voll streamingfähig – per Bluetooth, LAN und WLAN. Über die beiden letztgenannten Zuspielwege werden auch hochauflösende Daten bis hin zu 24 Bit/192 kHz akzeptiert, außerdem unterstützt das Streamingmodul des Ruark R410 nativ Spotify und Tidal Connect, Apple AirPlay 2 und Google Chromecast, aber auch UPnP aus dem Netzwerk heraus.

Außerdem an Bord ist ein Empfänger für Ultrakurzwelle (FM) sowie DAB und DAB+. Musik lässt sich aber auch kabelgebunden zuspielen, hierfür stellt der Ruark R410 einen analogen Hochpegeleingang (Cinch) und einen MM-Phonoeingang sowie zwei Digitaleingänge (HDMI eARC und Toslink) bereit.

Die verbauten Class-D-Verstärker leisten insgesamt 120 Watt (RSM) und beschicken ein vollwertiges Zweiwege-Stereosystem, bestehend aus einem 10-cm-Langhub-Tiefmitteltöner und einer 20-mm-Seidenkalotte pro Kanal.

Die neuneinhalb Kilogramm schwere All-in-one-Anlage ist wahlweise in mattem Grau oder in Walnussfurnier erhältlich. Der Preis beträgt 1.499 Euro.

PS: Lesen Sie hier unseren Testbericht des Ruark R3 MK1!

Kontakt

TAD-Audiovertrieb

Rosenheimer Straße 33

83229 Aschau im Chiemgau



Telefon: +49(0)8052-9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/