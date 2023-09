Rowen: Schweizer Hifi-Geräte und Nachhaltigkeit

Die in der Schweiz beheimatete HiFi-Manufaktur Rowen zieht in einer aktuellen Pressemitteilung ein erstes Fazit der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin: Die Themen Nachhaltigkeit und Langlebigkeit spielen zunehmend auch im HiFi-Bereich eine größere Rolle.

Audio-Geräte von Rowen: Qualität zahlt sich langfristig aus

Wer schon einmal für eine Handvoll Euro einen Baumarkt-Akkuschrauber erworben hat, der wird dem Sprichwort „Wer billigt kauft, kauft zweimal“ zustimmen. Nicht selten lohnt es sich, gleich von Anfang an etwas mehr Zeit (für die Produktauswahl) und auch Geld zu investieren, um eine hochwertige und langlebige Anschaffung zu tätigen.

Und so hat sich auch Rowen getreu dem Volksmund („Eile mit Weile“) Zeit gelassen, seine Handels- und Vertriebsaktivitäten rund 50 Jahre nach der Unternehmungsgründen mit einer eigenen Deutschlandvertretung – wir berichteten – auszubauen. Sämtliche Rowen-Komponenten werden, so die Eigendarstellung, vollständig in der Schweiz hergestellt und/oder bestückt, und man verfolgt eine stringente Produktstrategie: So sind beispielsweise alle Amps im Single-Ended-Modus mit Transistoren realisiert.

Aufgrund der hohen Fertigungstiefe geht Rowen übrigens auch weit über die gesetzlich verpflichtende Gewährleistungsfrist von zwei Jahren hinaus: Wer ein Rowen-Produkt erwirbt, erhält eine Werksgarantie von respektablen fünf Jahren. Zum Nachhaltigkeitsgedanken gehört bei Rowen aber ebenso, dass Farben und Finishes der Geräte auch nach dem Kauf noch modifiziert werden können.

Die Botschaft dahinter: Es soll niemand eine funktionierende Komponente oder einen Lautsprecher austauschen müssen, bloß weil sich der optische Geschmack oder das Wohnumfeld stilistisch verändert haben. Ein guter Ansatz, wie wir meinen …

Kontakt

Rowen Werksvertretung für Deutschland-Österreich

Dr.-Otto-Bott-Ring 10

69231 Rauenberg

Deutschland

Telefon: +49(0)173-6705046

E-Mail: de@rowen.ch

Web: https://www.rowen.ch/de/index.php