Bereits 1972 gründete Anton Aebischer in der Schweiz die HiFi-Manufaktur Rowen. Bisher hat Rowen seine deutschen und österreichischen Kunden direkt aus der Schweiz betreut und beliefert – nun geht ganz frisch eine deutsche Werksvertretung an den Start, die für die Audiokomponenten von Rowen in Deutschland sowie Österreich zuständig ist. Ansprechpartner – auch für den interessierten Fachhandel – ist Vertriebsexperte Thomas Walch.

Rowen: Produkte und Portfolio

Rowen ist fast schon ein Vollsortimenter: Im Portfolio befinden sich jeweils mehrere Vorstufen (Hochpegel und Phono), Endstufen, darüber hinaus ein Plattenspieler sowie ein „Smartamp“, der zwar nicht unmittelbar streamingfähig ist, aber mit einem integrierten DAC und automatischer Eingangssignalerkennung aufwartet. Außerdem gibt es eine größere Auswahl an Lautsprechern (oben im großen Teaserbild ist der Standlautsprecher Rowen Ouverture zu sehen), die preislich bereits bei 2.600 Euro starten, sowie diverses Zubehör wie etwa Kabel, Füße/Spikes oder einen Trenntransformator.

Sämtliche Produkte von Rowen werden, so heißt es in der Pressemitteilung, in der Schweiz von Hand bestückt und montiert. Aufgrund der hohen Fertigungstiefe könne man nicht zuletzt eine Werksgarantie von fünf Jahren auf alle Produkte gewährleisten.

Außerdem bietet Rowen diverse Individualisierungsoptionen an: Abdeckplatten, Lautsprecherbezüge oder bestimmte Materialien können individuell ausgetauscht werden, sodass sich die Audiokomponenten von Rowen optimal in die jeweilige Wohn- oder Hörraumumgebung integrieren lassen.

Wir wünschen der neuen Vertriebskooperation viel Erfolg.

Kontakt

Rowen

Birchstraße 26

CH-3186 Düdingen

Schweiz

Telefon: +41(0)26 466 73 73

E-Mail: info@rowen.ch

Web: https://www.rowen.ch/de/index.php