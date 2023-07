HiFi von Rotel und Michi jetzt bei ATR - Audio Trade | News fairaudio

Wie der Audio-Trade-Vertrieb (ATR) mit Sitz in Mülheim an der Ruhr mitteilt, wird ATR ab 1. August 2023 den Service und Vertrieb für die Produkte des Herstellers Rotel (inklusive der Flaggschiff-Marke Michi) übernehmen. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch die Schweiz.

Rotel & Michi: Geschichte und Portfolio

Vor fast 60 Jahren wurde Rotel in Japan gegründet und ist heuer nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen – mit mittlerweile eigenen Werken in China. Das Produktportfolio von Rotel umfasst eine Vielzahl von Elektronikkomponenten: Verstärker (Vorverstärker, Endstufen und Integrierte), CD-Player, Tuner, D/A-Wandler und Streamingamps. Auch für Heimkino und Multiroom-Setups gibt es spezielle Verstärkerlösungen. Besonders ambitioniert sind die Verstärker der Michi-Serie, die in audiophiler Hinsicht ebenso wie in Bezug auf die Verarbeitung keine Wünsche offen lassen sollen.

Auch hier bei fairaudio konnten wir uns schon von den Qualitäten der Rotel-Komponenten überzeugen – das lässt sich beispielsweise in unseren ausführlichen Testberichten über die Verstärker-CD-Spieler-Kombi „Rotel A11/CD11 Tribute“ oder auch die Vor-End-Kombi „Michi P5/S5“ nachlesen.

Sämtliche Aktivitäten des Rotel-Services sowie die Ersatzteileversorgung für Deutschland und die Schweiz sollen künftig direkt über einen neuen Service-Standort in Oestrich-Winkel gesteuert werden.

Wir wünschen gutes Gelingen!

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0)0208-88266-0

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/