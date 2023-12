Rotel RAS-5000: Streaming-Vollverstärker

Der britische Hersteller Rotel kündigt mit dem RAS-5000 eine Komponente an, die einen „kompromisslosen“ Streamer und „erwachsenen“ Verstärker (so die Pressemitteilung) in einem Gehäuse unterbringt. Der ab sofort erhältliche Streaming-Verstärker bringt zahlreiche Funktionen mit.

Rotel RAS-5000: Leistungsdaten und Features des Verstärkers

Der Rotel RAS-5000 ist mit einem Class-AB-Verstärker ausgestattet, der pro Kanal eine Leistung von bis zu 220 Watt (an 4 Ohm) bereitstellt. Die Verstärkersektion wird befeuert von einem kräftigen Linearnetzteil mit Ringkerntrafo.

Die Streamingsektion erlaubt den Zugriff auf alle relevanten Onlinedienste und kommt mit einem ESS-Wandler, der Material bis 32 Bit/384 kHz unterstützt und MQA-Dateien rendern kann. Roon-ready und Bluetooth-fähig (aptX HD, AAC) ist der RAS-5000 zudem.

Außerdem wartet der Rotel RAS-5000 mit einem analogen Hochpegeleingang und vier Digitaleingängen (USB-B, S/PDIF optisch und koaxial, HDMI ARC) auf. Ein Vorverstärkerausgang, ein Sub Out und ein frontseitiger Kopfhöreranschluss runden das Ausstattungspaket ab.

Die Bedienung des knapp 16 Kilogramm schweren Streaming-Amps erfolgt wahlweise am Gerät selbst – in Verbindung mit dem zentralen Farbdisplay – oder per mitgelieferter Fernbedienung. Erhältlich ist der Rotel RAS-5000 ab sofort in Schwarz und Silber – für 2.999 Euro.

