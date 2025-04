Mit dem DX-5 stellt der britische Hersteller Rotel das nächste Modell seiner designorientierten DX-Serie vor. Nach dem multifunktionalen DX-3 (ein Kopfhörerverstärker, DAC und Vorverstärker) ergänzt der Rotel DX-5 die Serie um einen kompakten Vollverstärker.

Rotel DX-5 – langlebig und alltagstauglich

Das Gehäuse des Rotel DX-5 besteht aus Aluminium und folgt einem funktionalen Gestaltungskonzept. Elemente wie der präzise laufende Lautstärkeregler oder das hochauflösende Farbdisplay seien auf Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit ausgelegt, so die Briten.

Schnittstellen

Der Rotel DX-5 kommt mit einem analogen Cinch-Eingang sowie vier Digitaleingängen: USB, HDMI ARC sowie S/PDIF optisch und koaxial. Per USB kann Material bis 32 Bit/384 kHz verarbeitet werden, über die restlichen Eingänge bis maximal 24 Bit/192 kHz. Außerdem gibt’s noch einen Subwoofer-Ausgang.

Innere Werte

Im Inneren arbeitet ein selektierter Ringkerntransformator aus Rotels eigener Fertigung, er speist eine Verstärkersektion im klassischen Class-AB-Design. Für die digitalen Quellen kommt ein DAC von ESS Technology zum Einsatz, der PCM- und DSD-Signale in hoher Auflösung verarbeitet. Die Ausgangsleistung gibt Rotel mit bis zu 33 Watt pro Kanal (an 4 Ohm) an.

Erwähnenswert ist überdies, dass der Roon DX-5 „Roon Tested“ zertifiziert ist – und mit einer verlängerten Herstellergarantie von fünf Jahren angeboten wird.

Ausgewählte technische Daten:

THD: < 0,03 %

Frequenzgang: 10 Hz – 100 kHz (0 ± 0,19 dB)

Dämpfungsfaktor: (20 Hz – 20 kHz, 8 Ω): 140

Signal-Rausch-Verhältnis: > 100 dB

Leistungsaufnahme: 80 Watt im Betrieb, < 0,5 Watt im Standby

Abmessungen und Gewicht: 215 x 76 x 251 mm (BxHxT), 4,1 kg

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Der Rotel DX-5 ist ab sofort in Silber oder Schwarz vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt ab Anfang Mai 2025. Der Preis beträgt 1.499 Euro.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/