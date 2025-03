Rotel DX-3: DAC + Vorstufe + Kopfhörerverstärker

Es gibt Neuigkeiten vom bald 60-jähriges Jubiläum feiernden, in Tokyo gegründeten und mittlerweile in China inklusive eigener Fabrik ansässigen Familienunternehmen Rotel: Mit dem DX-3 stellt das Unternehmen eine flexibel einsetzbare und dennoch kompakte Lösung vor. Der Rotel DX-3 dient einerseits als DAC und Pre für Kopfhörer-Genießer, zum anderen kann das keine 22 Zentimeter breite Gerät auch im Verbund mit einer Endstufe oder Lautsprechern genutzt werden.

Macht’s digital & analog – der Rotel DX-3

Der neue Rotel DX-3 lässt sich auf vielfältige Art und Weise mit Musik beschicken. So gibt es einen Cinch-Hochpegeleingang zum Anschluss von Analogquellen, drei Digitaleingänge (USB sowie optisches und koaxiales S/PDIF). Außerdem an Bord ist ein Bluetooth-Empfänger.

DAC & Datenfutter

Die DAC-Sektion unterstützt via USB Daten bis zu einer Wortbreite von 32 Bit und eine Samplingfrequenz bis maximal 384 kHz sowie außerdem DSD (bis zu 11,2 MHz) und DoP (5,6 MHz). Per S/PDIF verdaut der Rotel DX-3 immerhin noch bis hoch zu 24 Bit/192 kHz. Der Bluetooth-Empfänger versteht sich unter anderem auf aptX-HD. Herzstück der Wandlersektion ist der achtkanalige ES9028PRO von ESS-Sabre und der gesamten Energieversorgung ein geschirmter Ringkerntrafo. Trotz der kompakten Gehäusemaße kommt also kein Schaltnetzteil zum Einsatz.

Für Kopfhörer, Endstufen und Aktivboxen

Ausgangsseitig wartet der Rotel DX-3 mit zwei Kopfhörerbuchsen (4,4-mm-Pentaconn, 6,35-mm-Klinke) auf. Das grundlegende Kopfhörerverstärkungsniveau lässt sich dreistufig (hoch, mittel, niedrig) anpassen, die weitergehende Laustärkeregelung vollzieht sich dann über einen analogen Controller feinstufig in 0,5-dB-Schritten. Der Rotel-Amp sollte dabei mit den verschiedensten Kopfhörerimpedanzen klarkommen, siehe die Specs unten.

Überdies hat’s am Rotel DX-3 je einem symmetrischen und unsymmetrischen lautstärkegeregelten Ausgang zum direkten Anschluss einer Endstufe oder von Aktivboxen.

Einige ausgewählte Specs:

Ausgangsleistung (THD+N < 1 %): 383 mW unsymmetrisch und 1,4 W symmetrisch, jeweils @ 32 Ω

Ausgangsimpedanz: < 0,3 Ω unsymmetrisch und < 0,6 Ω symmetrisch

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (+0 dB, -0,4 dB)

Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 16 Ω bis 300 Ω

Leistungsaufnahme: 30 W

Maße (B x H x T) und Gewicht: 215 x 76 x 247 mm, 3,2 kg

Preise und Verfügbarkeit

Erhältlich ist der DX-3 von Rotel ab sofort, in Silber oder Schwarz. Ein Aluminium-Fernbedienung ist inklusive. Der Preis der DAC/Vorstufe/Kopfhörerverstärker-Kombi: 1.499 Euro.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/