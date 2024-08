Rotel kündigt einen neuen Vollverstärker mit einem „unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis“ an, so die Pressemitteilung zum Produktlaunch. Der Rotel A8 ist ein Class-AB-Verstärker, der unter anderem mit einem Phonoeingang aufwartet. Laut Hersteller folge der Amp der Entwicklerdevise „Alles, was sein muss – nichts, was nicht sein muss“ – was zu einem entsprechend attraktiven Preis führe.

Rotel A8: Features und Konnektivität

Der neue A8 aus dem Hause Rotel kommt mit vier analogen Cinch-Eingängen. Drei davon sind Hochpegeleingänge – und für Freunde der Vinylwiedergabe gibt es einen Phono-MM-Eingang. Die Umschaltung der Eingänge sowie die Lautstärkeregelung wird durch eine mitgelieferte Fernbedienung erleichtert.

Die von einem, so der Hersteller, inhouse gefertigten Ringkerntrafo gespeiste Class-AB-Verstärkerschaltung leistet pro Kanal bis zu 30 Watt an 8 Ohm. Je ein Drehregler für Bässe, Höhen und Balance gestatten die Anpassung des Klangs an die persönlichen Vorlieben und/oder die Raumsituation.

Nettes Gimmick: Die LED-Lautstärkeanzeige lässt sich farblich regeln: Sie haben die Wahl zwischen Rot, Grün, Blau und Violett. Außerdem bietet der Rotel A8 auch noch einen Kopfhörerausgang in Form einer 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse an der Frontseite.

Verfügbarkeit und Preis

Der lediglich 60 Millimeter flache und 5,8 Kilogramm leichte Rotel A8 ist in Schwarz und Silber erhältlich – und zwar im Laufe des Monats August. Preislich werden angenehm bodenständige 399 Euro aufgerufen.

