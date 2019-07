Die Roon-Musikserver Nucleus und Nucleus+ haben soeben ein Firmware-Update erhalten, wie eine Pressemitteilung des Vertriebs Audiotrade mitteilt.

Die multiroomfähigen Musikserver können auf ihren internen 64- beziehungsweise 128-GB-SSD-Platten nicht nur bis zu 20.000 Musikalben speichern, sie sind jetzt durch das Update auch in der Lage zu rippen. Es genüge, so die Pressemitteilung, ein handelsübliches CD/DVD/BluRay-Laufwerk per USB anzuschließen. Eingelegte Tonträger werden vollautomatisch im Hintergrund eingelesen und wahlweise auf die interne Festplatte oder angeschlossene USB-Speicher kopiert.

Der gewählte Speicherort wird vom Roon-System überwacht, importierte Alben werden automatisch der Musikbibliothek hinzugefügt – selbstverständlich mit den ausführlichen Metadaten, die der Roon-Software ihren guten Ruf verliehen haben.

Preise:

Roon Nucleus: 1.500 Euro

Roon Nucleus+: 2.600 Euro

