„Mehr Kontrolle, mehr Ruhe und mehr feine Details im Klangbild“ – so lautet das Versprechen, dass der englische Elektronik-Spezialist Roksan mit Blick auf seine neue Streaming-Vorstufe und ebenso seine neue (brückbare) Stereo-Endstufe abgibt.

Vier plus zwei

Die neuen „Kollegen“ im Team heißen Roksan Caspian 4G Streaming Pre‑Amplifier sowie Roksan Caspian 4G Power Amplifier. Damit wächst die Serie auf insgesamt sechs Verstärkerlösungen an, wobei die Briten auch integrierte Lösungen feil bieten.

Der Roksan Caspian 4G Streaming Pre-Amplifier

Der Roksan Caspian 4G Streaming Pre-Amplifier übernimmt gewissermaßen als Projektmanager die Rolle einer zentralen Schaltstelle. Neben digitalen und analogen Eingängen inklusive XLR und Cinch bietet die Vorstufe HDMI eARC zur TV-Anbindung. Für das Streaming setzt Roksan erneut auf BluOS, wodurch hochauflösendes Multiroom-Streaming bis 24 Bit/192 kHz möglich ist. Bluetooth aptX zählt ebenso zur Featureliste des neuen 4G Streaming Pre-Amplifiers.

Eine Besonderheit gegenüber dem schon existierenden Streaming-Vollverstärker ist die erweiterte Phonosektion: Neben einer MM-Stufe integriert Roksan hier nun auch eine MC-Vorstufe. Denn durch den Wegfall der internen Endstufen steht im Gehäuse mehr Raum für eine entkoppelte Signalführung zur Verfügung, was nicht zuletzt auf eine vermehrte Störungsfreiheit und Signalreinheit einzahle, so Roksan.

Der Roksan Caspian 4G Power Amplifier

Der laut Roksam schaltungstechnisch vollsymmetrisch designte Caspian 4G Power Amplifier richtet sich an Anwender, die ebenfalls nach hoher Signalreinheit streben – und nach mehr Leistungsreserven. Zumal der Endverstärker nämlich auch als Monoblock arbeiten kann und in diesem Fall prächtige 630 Watt an 4 Ohm beziehungsweise 420 Watt an 8 Ohm rauszudrücken vermag. Gehäuseaufbau und Endstufendesign („Euphoria-Verstärkungsarchitektur“) orientieren sich an den übrigen Caspian-4G-Modellen, sodass sich die Roksan-Endstufe auch klanglich harmonisch in vorhandene Setups integrieren soll.

Hausspezialitäten

Technologisch teilen sich die Roksan-Caspian-4G-Amps zentrale Entwicklungen. Dazu zählt der hauseigene Rapture-DAC mit differenzieller Stromübertragungstopologie, der auf diskrete Bauteile statt integrierte Standard-Chiplösungen setzt. Ergänzt wird dies durch die Class-AB-Verstärkerarchitektur „Euphoria“, bei der Strom- und Spannungsverstärker getrennte Versorgungen erhalten, um Wechselwirkungen zu minimieren. Eine hybride, digital-analoge Lautstärkeregelung soll zudem präzise Pegelübergänge bei niedrigem Grundrauschen ermöglichen.

Zur Bedienung steht neben dem frontseitigen OLED-Display die MaestroUnite-App der Monitor- Audio-Group zur Verfügung, über die sich Eingänge konfigurieren, im Pegel anpassen und weitere Systemparameter steuern lassen.

Preise und Verfügbarkeit

Für den Caspian 4G Streaming Pre-Amplifier ruft Roksan 4.000 Euro auf, der Caspian 4G Power Amplifier liegt bei 3.500 Euro. Die neuen Komponenten sollen ab Februar 2026 verfügbar sein.

Kontakt

Pannes Vertriebs KG

Berliner Straße 3

2379 Bad Segeberg

Deutschland

Telefon: +49(0)4551-8955394

E-Mail: info@pannes-vertrieb.de

Web: https://www.derbesteklang.de/