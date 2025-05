Cayin Jazz 90: Röhrenverstärker mit Push-Pull-Ausgangsstufe

Cayin erweitert sein Portfolio an Röhrenvollverstärkern um das Modell Jazz 90. Der neue Amp, erstmals gezeigt auf der High End 2025, bietet per Push-Pull-Ausgangsstufe eine Ausgangsleistung von zweimal 50 Watt (RMS) und richtet sich an Nutzer, die auch bei leistungshungrigen Lautsprechern nicht auf Röhrentechnologie verzichten möchten.

Cayin Jazz 90 – das Bindeglied

Die Kombination aus klassischen Röhrenkomponenten und zeitgemäßer Konnektivität habe im Mittelpunkt der Entwicklung des Jazz 90 gestanden, heißt es bei Cayin. Der 90er sortiert sich zwischen dem Jazz 80 (siehe fairaudio-Test) und dem kürzlich vorgestellten Jazz 100 ein.

Röhrt sich gut an …

Die Endstufe des Jazz Cayin 90 arbeitet – anders als beim Jazz 100 mit seinem Single-Ended-Design – mit KT88-Röhren in Push-Pull-Anordnung. So oder so gelangen speziell entwickelte Ausgangsübertrager zur Anwendung, um eine stabile Leistung auch bei Lautsprecherimpedanzen von unter 4 Ohm bereitzustellen. Ergänzt wird das Tube-Ensemble durch zwei Eingangsröhren vom Typ 12AX7/ECC83 sowie zwei 6SN7-Treiberröhren.

Das Netzteil wurde gegenüber früheren Modellen verstärkt, um eine zuverlässige Stromversorgung auch bei hoher Leistungsanforderung sicherzustellen. Apropos: Die jeweilig überbrachte Leistung der beiden Kanäle zeigen zwei frontseitige VU-Meter an.

Rein & raus

Der Cayin Jazz 90 bietet vier Zuspielmöglichkeiten: zwei analoge Cinch-Line-Eingänge, einen zusätzlichen Analogeingang mit integriertem MM-Phonovorverstärker für den Direktanschluss eines Plattenspielers sowie Bluetooth 5.1 zur drahtlosen Signalübertragung. Unterstützt werden die Audio-Codecs AAC, aptX HD und LDAC. Ein „ESS ES9018K2M“-D/A-Wandler übernimmt die Signalverarbeitung digitaler Inhalte. Ein Kopfhörerausgang befindet sich auf der Frontseite des Jazz Cayin 90. Ein zusätzlicher Cinch-Ausgang ermöglicht den Anschluss eines Subwoofers.

Individuell und manuell

Für die individuelle Anpassung (Stichwort Tube Rolling: EL34-Röhren sind alternativ möglich) steht beim Cayin Jazz 90 eine Bias-Kontrolle zur Verfügung. Die Vorspannung jeder Endröhre kann manuell eingestellt werden; eine integrierte Überwachungsschaltung (BMI) kontrolliert den Betriebszustand der Röhren und aktiviert bei Abweichungen einen Schutzmodus. Der Verstärker kann sowohl im Ultralinear- als auch im Triodenmodus betrieben werden. Verschiedene Abgriffe am Ausgangstransformator erlauben den Anschluss von Lautsprechern mit 4 oder 8 Ohm Nennimpedanz.

Preis, Farben, Verfügbarkeit

Der Cayin Jazz 90 wird ab Ende Juni 2025 erhältlich sein – wahlweise mit silberner oder mattschwarzer Front. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.998 Euro.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/