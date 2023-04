Die TAD-Audiovertrieb GmbH aus Aschau im Chiemgau verkündet zwei Produktneuheiten, als da wären …

Der Vollverstärker Unison Research Simply 845

Die Italiener von Unison Research präsentieren mit dem Simply 845 einen integrierten Stereo-Verstärker, der das neue Top-Modell unter den Unison-Vollverstärkern darstellt. Im relativ kompakten Unison Simply 845 kommen – wie im inzwischen historischen Absolute 845 – die direkt geheizten Trioden „845“ in Single-Ended-Schaltung zum Einsatz, die ebenso langlebig wie wohlklingend sein sollen.

Single-Ended und Triode bedeutet zusammen meist eine überschaubare Leistungsabgabe, wobei der Unison Simply 845 mit zweimal 23 Watt im prinzipbedingt verzerrrungsarmen Class-A-Betrieb durchaus noch zu den kräftigeren Vertretern seiner Gattung zählt.

Mit paarweise selektierten Röhren – in der Eingangsstufe stecken vier ECC82 –, einem Frequenzgang von 20 bis 50000 Hertz und einem optimierten Signalpfad will Unison den in Kirsch oder Walnuss erhältlichen und mit vier Hochpegeleingängen sowie je einem Tape-Rec- und Subwoofer-Ausgang bestückten Simply 845 akustisch besonders transparent abgestimmt haben. Eine Infrarot-Systemfernbedienung und ein Röhrenschutzgitter liegen dem Unison Research Simply 845 bei.

Der Unison Research Simply 845 ist erhältlich ab Mai 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 8.899 Euro.

Das streamingfähige Radio Ruark Audio R1S

Ruark Audio präsentiert das neue Radio R1S mit integrierten Lautsprechern, WiFi und Bluetooth. Seine Key Features sind ein „Fused Walnut“-Frontgrill aus nachhaltigem Material, ein Farbdisplay, Internet/WiFi-Streaming mit Spotify Connect, Deezer und Amazon Music, Bluetooth-5-Empfänger und ein smarter Radio-Tuner mit UKW und DAB/DAB+.

Erhältlich ist das Ruark Audio R1S in einem „Mittelgrau“ lackierten Gehäuse ab Mai 2023 zu einem Preis von 399 Euro.

Beide Neuheiten können Sie vom 18.05.2023 – 21.05.2023 auf der High End in München in Halle 3 am Stand K02/L03 erleben (18./19.5. sind reine Fachbesuchertage).

Kontakt

TAD Audiovertrieb

Rosenheimer Straße 33

83229 Aschau



Telefon: +49(0)8052–9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: www.tad-audiovertrieb.de