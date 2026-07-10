Unterwegs oder im Rack aktiv: Röhren-CD-Player Cayin CP6

Totgesagte leben bekanntlich länger: Pünktlich zur, genau: Renaissance der CD bringt der Elektronik-Spezialist Cayin ein ungewöhnliches Gadget für audiophile Nomaden auf den Markt. Der neue Cayin CP6 ist ein wahlweise netz- oder akkubetriebener CD-Spieler, der zeitgleich als Kopfhörerverstärker und mobiler D/A-Wandler fungiert. Der eigentliche Clou des portablen Alleskönners ist jedoch eine hochwertige Röhrenstufe, die den typischen Schmelz der Glaskolben ins Handgepäck einbringt.

Militär-Glaskolben in friedlicher Mission

Dass Röhrentechnik und mobiler Reisebetrieb kein Widerspruch sein müssen, beweist Cayin ja schon seit längerem mit highendigen DAPs, so hatten wir schon vor Jahren den Cayin N3 Pro im Test; das aktuelle Röhren-DAP-Flaggschiff der chinesischen Manufaktur heißt aber Cayin N8iii. Laut Hersteller arbeitet im Inneren des CP6 eine direkt geheizte JAN-6418-Pentode von Raytheon – eine ursprünglich für das Militär entwickelte Miniatur-Vakuumröhre, die sich durch einen sehr geringen Spannungsbedarf auszeichnet.

Um das empfindliche Bauteil vor Erschütterungen und Mikrofonie-Effekten unterwegs zu schützen, ruht die Röhreneinheit in einer elastischen Silikondämpfer-Vorrichtung, die gleichzeitig eine Art „Anti-Shock-Funktion für das CD-Laufwerk“ biete, so die Pressemitteilung.

Sound nach Gusto

Klangtüftler können das Profil des Westentaschen-Spielers zudem flexibel anpassen: Eine integrierte „Timbre“-Schaltung erlaubt den Wechsel zwischen drei verschiedenen Klangcharakteristika bzw. Röhren- und Transistorsound, während die Verstärkersektion wahlweise im puristischen Class-A- oder im effizienteren Class-A/B-Modus betrieben werden kann.

Hochauflösend und inklusive 4,4-mm-Pentaconn

Abseits physischer Tonträger lässt sich der Cayin CP6 per USB-C an Smartphones oder Laptops als externer DAC konfigurieren. Die digitale Sektion vertraut hierbei auf zwei Cirrus-Logic-CS4308P-Wandlerchips, die hochauflösendes Material bis PCM 384 kHz/32 Bit und DSD256 verarbeiten. Für drahtlose Zuspielung steht Bluetooth 5.4 samt LDAC- oder auch aptX-HD-Unterstützung bereit. Der vollsymmetrisch aufgebaute Kopfhörerverstärker soll über eine klassische 3,5-mm-Klinke sowie eine symmetrische 4,4-mm-Pentaconn-Buchse selbst anspruchsvolle Hörer mit bis zu zweimal 1.300 Milliwatt an Leistung bedienen. Als optimale Kopfhörerimpedanz wird eine Range zwischen 8 und 600 Ohm angeben.

Cayin, the Ripper

Ein cleveres Zusatzfeature richtet sich an Besitzer moderner Laptops ohne optisches Laufwerk: Über den USB-Anschluss fungiert der im Aluminiumkleid gewandete Cayin CP6 auf Knopfdruck als vollwertiger CD-Ripper, der die Daten der Silberscheibe als WAV-Dateien verlustfrei auf den Rechner überspielt. Der integrierte Akku versorgt den Allrounder laut Datenblatt für bis zu 7,5 Stunden mit Energie.

Verfügbarkeit und Preis

Der tragbare Röhren-CD-Player Cayin CP6 ist ab sofort erhältlich. Der Preis: 998 Euro. Übrigens: Ein passendes Schutzetui mit integriertem Trageriemen soll zu einem späteren Zeitpunkt als optionales Zubehör nachgereicht werden.