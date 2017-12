Der Hersteller Rockna – in Deutschland bei Tom Habke im Vertrieb – fertigt edle Komponenten für die digitale Welt – unter anderem den im Bild gezeigten Wavedream Signature D/A-Wandler mit analoger Class-A-Ausgangsstufe für gut 10.000 Euro. Das Besondere an den Rockna-Komponenten ist, dass der Hersteller keine DAC-Chips zukauft, sondern eigene Module und eine proprietäre Digitalarchitektur entwickelt hat.

Klang und Verarbeitungsqualität der Rockna-Komponenten haben Walter Kircher von Kircher Hi-Fi so angesprochen, dass er sie nun in sein Vertriebsportfolio für Österreich aufgenommen hat. Alles, was Sie über Rockna wissen müssen, können Sie direkt hier auf der Website von Walter Kircher nachlesen.

Kontakt

Kircher Hi-Fi

Körblergasse 30

8010 Graz

Österreich

Telefon: +43(0)664 - 4499275

E-Mail: walter@walterkircher.com

Web: www.walterkircher.com