Das französische Unternehmen Revival Audio hat seinen Sitz im schönen Elsass und wurde erst 2021 von Daniel Emonts und Jacky Lee gegründet – beide verfügen jedoch über jahrzehntelange Erfahrung in der Audiobranche. Vertrieben werden die Lautsprecher übrigens von B&T HiFi in Erkrath.

Revival Audio: Menschen und Produkte

Daniel Emonts begann bereits im Alter von 14 Jahren Lautsprecher zu bauen. Er hat inzwischen mehr als 30 Jahre professionelle Erfahrung in der Entwicklung von Lautsprechern, unter anderem für Dynaudio und Focal. Sein Kompagnon Jacky Lee ist taiwanesischer Abstammung und bringt ebenfalls langjährige Erfahrung bei Dynaudio und zuvor bei IBM mit.

Nun haben die beiden ihr eigenes Unternehmen – man arbeitet mit komplett selbst entwickelten Treibern und hat aktuell ein Produktportfolio bestehend aus einer großen und zwei klassischen Kompakten sowie zwei Standlautsprechern, die sich auf die Serien Atalante und Sprint verteilen. Die Atalante-Serie ist die exklusivere der beiden, die Sprint-Serie wurde bewusst auf einen smarten Einstiegspreis gezüchtet. Hierfür wurde vornehmlich an den Gehäusen gespart – und nicht an den Treibern.

Bestückung und Weiche

Die Treiber zeichnen sich durch zahlreiche konzeptionelle Besonderheiten aus – so kommt beispielsweise bei den Tiefmitteltönern unter anderem eine Sandwichmembran mit Basalt zum Einsatz. Auch setzt man bei Revival Audio grundsätzlich auf Ferrit statt Neodym als Magnetmaterial – es sei nicht nur umweltfreundlicher, sondern habe auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, so die Franzosen. Für die komplett von Hand abgestimmten Frequenzweichen werden so wenige Komponenten wie möglich verwendet. Die Innenverkabelung stammt vom Spezialisten van den Hul.

Neues Finish

Und jetzt zur eigentlichen Neuerung – denn die Lautsprecher von Revival Audio gibt es schon eine Weile: Für die Atalante-Serie ist nun erstmals auch ein Ebenholz-Finish erhältlich, bisher gab es die Lautsprecher nur mit Walnussfurnier. Wie es in der Revival-Audio-Pressemitteilung heißt, strahle es einen unauffälligen und eleganten Luxus aus – und je nach Lichteinfall trete die dunkelrote Holzmaserung mal mehr, mal weniger hervor.

Preise:

Revival Audio Sprint 3: 990 Euro

Revival Audio Sprint 4: 1.990 Euro

Revival Audio Atalante 3: 2.590 Euro

Revival Audio Atalante 4: 4.590 Euro

Revival Audio Atalante 5: 5.490 Euro

