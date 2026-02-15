Revival Audio Atalante Grande Réserve: Lautsprecher | News fairaudio

Der Look mag etwas britisch anmuten, doch das recht junge Unternehmen Revival Audio – es wurde 2021 gegründet – stammt aus dem Elsass. Hierzulande werden die Lautsprecher der Franzosen vom B&T HiFi Vertrieb distribuiert – und der gibt aktuell in einer Pressemeldung bekannt, dass mit der „Atalante Grande Réserve“ das auf 300 Paare limitierte Flaggschiff der Atalante-Baureihe auf den Markt kommt. Mit seinen klassischen Proportionen und aufwendiger Treiber- und Gehäusetechnik will das neue Lautsprechermodell Hörer ansprechen, die Referenzanspruch und wohnraumtaugliche Abmessungen kombinieren möchten.

Limitiert und neu entwickelt

Innerhalb der Atalante-Serie markiert der neue Schallwandler die derzeit höchste Ausbaustufe und positioniert sich als kompaktes Referenzkonzept mit eigenständiger Technik und aufwendiger Materialauswahl. Namensgebend ist die aus dem französischen Wein- und Cognacbereich bekannte Bezeichnung „Grande Réserve“, die traditionell für besonders ausgewählte Jahrgänge steht.

Im Zentrum der Konstruktion steht ein neu entwickeltes Drei-Wege-Treiberlayout, bei dem ein 28-Millimeter-RASC-Évo-Hochtöner, ein 75-Millimeter-RASC-Évo-Mitteltöner sowie ein überarbeiteter 12-Zoll-Tieftöner in Basalt-Sandwich-Bauweise zum Einsatz kommen. Im Bassbereich arbeitet ein doppelt ausgeführtes, rückwärtiges Bassreflexsystem mit strömungsoptimierter Kanalführung. Die sogenannte AeroVex-Technologie soll Turbulenzen und Strömungsgeräusche deutlich reduzieren und zugleich eine tiefreichende, kontrollierte Wiedergabe ermöglichen.

Den Resonanzen an den Kragen

Ein besonderes Augenmerk gilt der Konstruktion der Schallwand. Die sogenannte „StrataBaffle“ besteht aus mehreren Materialschichten, darunter eine massive Eichenholzaußenschicht und ein hochverdichteter Faserkern. Ziel der Bauweise sei eine erhöhte Steifigkeit bei gleichzeitig reduzierten Resonanzen, so der Vertrieb. Abgeschrägte Kanten sollen zudem Beugungseffekte minimieren und die Abstrahlcharakteristik glätten. Das Gehäuse selbst ist auf Resonanzarmut ausgelegt und wird von einem eigens entwickelten Holzständer getragen, der über entkoppelnde Spikes mit dem Lautsprecher verbunden ist. Eine mikrojustierbare Standkonstruktion soll zusätzlich externe Vibrationen reduzieren.

Handgestimmt

Auch im Inneren setzt Revival Audio auf hochwertige Komponenten. Die Frequenzweiche wird von Hand abgestimmt und nutzt unter anderem Bauteile von Mundorf, WBT-Anschlussterminals sowie eine interne Verkabelung von van den Hul. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 400 Hertz und 2 Kilohertz, die untere Grenzfrequenz wird mit 26 Hertz (-6 dB) angegeben.

Preis und Verfügbarkeit

Optisch bleibt die Revival Audio Atalante Grande Réserve der Linie der Serie treu, interpretiert diese jedoch mit dunkler „Smoked Oak“-Oberfläche, nummerierter Anschlussplatte und eigenem Standfuß als eigenständiges Modell. Der Lautsprecher Atalante Grande Réserve ist ab sofort verfügbar, der Preis von 9.990 Euro versteht sich inklusive passender Holzständer – und pro Paar.

Kontakt

B&T hifi vertrieb GmbH

Hauptstraße 14

40699 Erkrath



Telefon: +49(0)2104-175560

E-Mail: team@bthifi.com

Web: https://bt-hifi.com/