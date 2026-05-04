Reiki Audio bringt SuperSwitch X an den Start: Jetzt aber Ruhe im Netzwerk!

Eines der Axiome im HiFi-Wesen lautet: Statt Störungen erst nachträglich zu reduzieren, sollen sie gar nicht erst in die sensiblen Komponenten gelangen. Genau das will Reiki Audio mit dem verbesserten audiophilen Netzwerk-Switch SuperSwitch X erzielen. Störungen im Streaming-Signal sollen möglichst früh und umfassend unterdrückt werden – noch bevor sie den Musikserver oder Streaming-DAC erreichen. Hintergrund ist die Annahme, dass hochfrequente Störungen trotz bitperfekter Datenübertragung letztlich den D/A-Wandler beeinflussen können.

Reiki Audio SuperSwitch X: Was ist neu?

Bei Reiki Audio hat man eine Reihe konstruktiver Maßnahmen ergriffen, die sowohl mechanische als auch elektrische Einflüsse minimieren sollen. Das massiv ausgelegte Aluminiumgehäuse wurde im Vergleich zum Vorgängermodell (siehe Test) nochmals ausgebaut – von fünf auf zehn Millimeter Wandstärke -, um Resonanzen besser zu kontrollieren und gleichzeitig die elektromagnetische Abschirmung zu erhöhen. Ergänzend kommt eine überarbeitete RFI-/EMI-Abschirmung mit zusätzlicher Kupferauskleidung zum Einsatz, die hochfrequente Störungen über einen breiten Frequenzbereich reduzieren soll.

Auch im Inneren wurde nachgeschärft: Kürzere Signalwege, optimierte Leiterbahnführung und eine neu definierte Massearchitektur zielen auf ein möglichst störungsarmes Umfeld für die Datenübertragung.

Neues Netzteil und Optionen

Das ebenfalls überarbeitete externe Netzteil Reiki Audio Pro X PSU setzt zudem auf einen 25 Prozent größer dimensionierten, vergossenen Transformator, der Streufelder minimieren und eine stabile, saubere Stromversorgung gewährleisten soll. Optional lassen sich die Geräte – Switch wie Netzteil – auch noch mit speziellen Entkopplungsfüßen von Stack Audio kombinieren, um mechanische Einflüsse weiter zu reduzieren. Das muss keine schlechte Wahl sein, wie fairaudio-Leser wissen.

Gewollt minimalistisch

Konsequent umgesetzt wird der Grundgedanke auch im Design: Der Reiki SuperSwitch X verfügt standardmäßig nur über einen Ein- und Ausgang. Zusätzliche Ports werden bewusst vermieden, um potenzielle Störquellen von vornherein auszuschließen. Für spezielle Anwendungen ist dennoch eine Version mit zwei Ausgängen erhältlich.

Klanglich soll sich dieser technische Aufwand vor allem in mehr Ruhe, klareren Details und einer stabileren räumlichen Abbildung niederschlagen – also genau in den Bereichen, die bei hochwertigen Streaming-Setups oft im Fokus stehen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Netzwerkswitch aus der X-Series von Reiki Audio ist ab sofort erhältlich. Der Preis für die Kombination aus Reiki SuperSwitch X und dem Netzteil Pro X PSU startet bei 5.998 Euro.