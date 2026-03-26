Rega Planar 6 RS Edition: Plattenspieler | News fairaudio

Der Planar 6 von Rega ist eines der Erfolgsmodelle und Dauerläufer des britischen Herstellers. Nun gibt es den Plattenspieler in einer aktualisierten und technisch an mehreren Stellen verfeinerten Version. Der Rega Planar 6 RS Edition kombiniert zahlreiche Konstruktionsmerkmale des höher positionierten Planar 8 mit der klassischen Bauform der Planar-Serie.

Technologietransfer vom Rega Planar 8

Herzstück des neuen beziehungsweise überarbeiteten Plattenspielers Planar 6 RS Edition sei das ultraleichte, hochsteife Chassis aus Rega-typischem Tancast-8-Schaumkernmaterial mit HPL-Beschichtung und Metalloberfläche, so die Briten. Diese Konstruktion soll Resonanzen minimieren und eine stabile Plattform für die sensiblen Bauteile schaffen. Ergänzt wird das Konzept durch die sogenannte Double-Brace-Technologie, bei der gezielte Verstrebungen zwischen Tonarmbasis und Hauptlager zusätzliche Steifigkeit gewährleisten.

Arm und System

Für die Abtastung kommt der hochwertige RB880-Tonarm zum Einsatz, der sonst dem Planar 8 vorbehalten ist. Er basiert auf jahrzehntelanger Rega-Erfahrung in der Tonarmkonstruktion und nutzt hochpräzise Lager sowie ein steifes Rohrdesign zur Minimierung unerwünschter Resonanzen.

Ab Werk ist zudem der Rega-Nd9-MM-Tonabnehmer montiert, dessen auf einem Bor-Nadelträger montierter Fine-Line-Diamant selbst feinste Rillenmodulationen präzise verfolgen soll – und der allein bereits 899 Euro kostet.

Antrieb und Mechanik

Auch der Antrieb des Rega Planar 6 RS Edition wurde aufgerüstet. Ein rauscharmer 24-Volt-Synchronmotor arbeitet mit einem CNC-gefrästen Doppelpulley und zwei hochwertigen EBLT-Antriebsriemen. Gesteuert wird das System vom externen Neo-MK2-Netzteil, das elektronische Geschwindigkeitsumschaltung, feinjustierbare Drehzahlregelung und reduzierte Motorvibrationen bietet.

Beim Teller setzt Rega auf eine zweilagige Float-Glass-Konstruktion aus Opti-White-Glas, die hohe Masseträgheit mit präziser Rotation verbinden soll. Insgesamt übernimmt die RS-Edition damit zahlreiche Elemente aus höheren Modellreihen, bleibt jedoch optisch dem vertrauten Planar-Design treu.

Preis und Verfügbarkeit

Der Plattenspieler Rega Planar 6 RS Edition soll ab Mai/Juni 2026 im Fachhandel verfügbar sein. Der Preis – mit Tonarm und System: 2.699 Euro. Ach ja – die Urversion Rega Planar 6 hatten wir bereits im ausführlichen Test – mit dem Endprädikat „fairaudio’s favourite“ …

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