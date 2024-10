Der britische Hersteller Rega legt mal wieder zusammen mit dem TAD Audiovertrieb eine Sonderedition für Deutschland und Österreich auf. Es handelt sich um eine spezielle Ausführung des Rega Planar 2, die unter anderem mit einem recht neu entwickelten MM-Tonabnehmer ausgeliefert wird.

Rega Planar 2 Limited: Technik und Features

Wie bei Rega üblich, handelt es sich auch bei diesem Plattenspieler um ein Leichtgewicht – 5,5 Kilogramm bringt er auf die Waage. Der Planar 2 Limited wird von einem 24-Volt-Synchronmotor mit Aluminium-Pulley angetrieben, die Kraftübertragung erfolgt über einen EBLT-Referenzriemen.

Der 10 mm starke Plattenteller ist aus Floatglas gefertigt und ruht auf einem verbesserten Messing-Hauptlager – mit einer laut Rega zum Patent angemeldeten, speziellen Ankopplung. Neu ist unter anderem auch der Präzisionstonarm RB220 aus eigener Fertigung – der mit einem neuen Tonarmrohr, sorgfältiger Handmontage und Lagern mit sehr niedrigen Reibungswerten punkten will – sowie eine optimierte Antiskating-Einstellung und last, but not least der MM-Tonabnehmer Nd3, über den wir kürzlich bereits berichteten. Er ist vormontiert und justiert.

Außerdem bekam die Sonderedition „hochwirksame“ (so Rega) Akustikfüße zur optimalen Entkopplung von der Standfläche und zur Verringerung von Trittschall und sonstigen Rückkopplungen spendiert.

Verfügbarkeit und Preis

Das auf 400 Stück limitierte Modell Rega Planar 2 Limited kommt in der Sonderfarbe Anthrazit, im Lieferumfang enthalten sind eine Staubschutzabdeckung und eine Plattentellerauflage (weiß mit grauem TAD-Aufdruck). Der neue Rega-Dreher ist ab sofort zum Preis von 799 Euro erhältlich.

Kontakt

TAD Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/