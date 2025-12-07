Wer sagt eigentlich, dass Moving-Magnet-Tonabnehmer nicht auch ganz oben mitspielen dürfen? Rega jedenfalls stellt mit der Nd-Serie genau diesen Anspruch – und verspricht mit dem inzwischen vierten Tonabnehmer der Reihe namens Rega Nd9 nichts weniger als Vinylwiedergabe auf Referenzniveau.

Präzision aus Bor, Kraft aus Neodym

Möglich machen soll das eine Kombination aus innovativer Technik, ausgesuchten Materialien und den stärksten Neodym-Magneten des Weltmarkts, heißt es bei Rega. Damit ist der Nd9 der bisher ambitionierteste Abtaster der Nd-Serie.

Herzstück des Rega Nd9 ist ein neu entwickelter Generator, der für bestmögliche Kanalbalance optimiert wurde und auf einen N55-Neodym-Magneten setzt, der laut den Engländern maximale Leistungsreserven bei minimalem Verzerrungsrisiko bietet. Kombiniert wird er mit einem Bor-Nadelträger, der dank hoher Steifigkeit und geringem Gewicht optimale Impulstreue ermöglichen soll. Abgerundet wird Regas Referenz-MM-System durch ein präzise geschliffenes Fine-Line-Diamantprofil, das „tiefer in die Rille“ greift und so feinste Details aus dem Vinyl herauskitzeln will.

Maximal stabil

Das Gehäuse des Rega Nd9 besteht aus glasgefülltem PPS, einem extrem leichten und verwindungssteifen Hochleistungskunststoff. Damit soll nicht nur die mechanische Stabilität maximiert, sondern auch das Eigenresonanzverhalten des Tonabnehmers verbessert werden. Wie bei Rega üblich, kommt das firmeneigene 3-Punkt-Montagesystem zum Einsatz, das für eine perfekte Ausrichtung (Überhang und Kröpfung) an Rega-Armen sorgen soll und damit die Installation des Systems für den Benutzer erheblich vereinfacht.

Guter Klang mit gutem Gewissen

Auch an Nachhaltigkeit hat man in Southend-on-Sea gedacht: Der Rega Nd9 wird in einer komplett recycelbaren Verpackung ausgeliefert – und wie alle Tonabnehmer der Briten von Hand gefertigt. Für Kunden, die gleich ein vollständiges Analog-Setup bevorzugen: Der Nd9 ist werkseitig vormontiert auf dem Rega Planar 8 erhältlich. Und falls doch einmal etwas sein sollte: Rega gewährt lebenslange Garantie – aber natürlich nur gegen Herstellungsfehler.

Preis und Verfügbarkeit

Der MM-Tonabnehmer Rega Nd9 ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 899 Euro.

Kontakt

TAD Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/