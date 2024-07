Das MM-Tonabnehmersystem Elys-2 von Rega ist ein recht beliebter Abtaster, der auch schon diverse Preise in Fachmagazinen einheimsen konnte. Nun hat Rega einen designierten und optimierten Nachfolger am Start, er hört auf die Bezeichnung Nd3.

Rega Nd3 – erstmals mit Neodym

Man habe, so Rega, mehrere Jahre in die Entwicklung des Nd3 investiert. Nd steht übrigens für den Einsatz von Neodym, womit Rega Neuland betritt, findet man dieses Material doch ansonsten eher in MC-Systemen. Jedes System werde laut Rega in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Eine akkurate Generatorgeometrie soll dabei eine besonders gute Kanalbalance mit sich bringen. Außerdem rühmt Rega den optimierten Polabstand für ausgezeichnete Linearität und Übersprechverhalten.

Impedanzoptimiert

Die Spulen im Rega Nd3 würden ebenfalls im Hause Rega gewickelt, sie bestehen, so die Engländer, aus 38-Mikron-Draht mit lediglich 1275 Windungen. Dadurch ergebe sich eine niedrige Induktivität und mithin Impedanz, was positiv auf die Hochtonwiedergabe einzahle.

Nadelseitig kommt eine elliptische Präzisionsnadel zum Einsatz, die auf einem Aluminium-Träger sitzt. Das System residiert in einem Spritzgussgehäuse aus Polyphenylensulfid, ein Material, das leicht und steif zugleich sein soll.

Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich ist das MM-System Rega Nd3 ab sofort – zum Preis von 229 Euro.

