So setzt man gewichtige Ausrufezeichen: Rega lanciert eine neue Vor-End-Kombination mit High-End-Anspruch – und zusammen bringen Rega-Mercury-Vorverstärker und Solis-Stereo-Endverstärker knapp 40 Kilogramm auf die Waage. Beide Verstärker wurden in England entwickelt, wo auch die Fertigung in traditioneller Handarbeit erfolgt – sie richten sich klar an Hörer, die kompromisslose Musikwiedergabe erwarten. Kompromisslos ist auch der Preis, zumindest für Rega-Verhältnisse: Im Bundle kratzt die Kombi an der 17.000-Euro-Marke.

Vorstufe Rega Mercury

Die Briten vermelden stolz, dass sie in der Vorstufe Mercury fast vier Jahrzehnte Rega-Expertise gebündelt haben: Das oberste Ziel war es, eine Konstruktion zu ersinnen, die auf absolute Signaltreue ausgelegt ist. Rega rühmt vor allem den außergewöhnlich niedrigen Rauschpegel, der sich positiv auf die Dynamik auswirkt. Insbesondere leise Passagen der Musik sollen hierdurch gewinnen.

Die Analogsektion von Regas großer Vorstufe bietet sieben Eingänge, einer davon kommt als symmetrischer XLR-Input. Außerdem verfügt der Mercury-Vorverstärker über einen DAC mit fünf Schnittstellen, der je nach Eingang Auflösungen bis 24 Bit/192 kHz bei S/PDIF beziehungsweise bis 32 Bit/192 kHz PCM oder DSD64 (DoP) über USB unterstützt.

Hinzu kommt noch ein diskreter Kopfhörerverstärker, der bis zu 2,5 Watt an 33 Ohm liefert, sowie ein brillantes IPS-Farbdisplay. Mit einem THD+N-Wert von 0,001 Prozent und einem, so Rega, linearen Frequenzgang von 8 bis 28000 Hertz (−0,5 dB) bestätigt der Mercury seine Ambitionen.

Endstufe Rage Solis

Der neue Stereo-Endverstärker Rega Solis entstand nach vier Jahren Entwicklungs- und Feinabstimmungsarbeit. Der Rega Solis liefert 168 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 305 Watt an 4 Ohm und erreicht bei 100 Watt an 8 Ohm einen THD+N-Wert von 0,015 Prozent. Sein Frequenzgang reicht von 15 bis 30000 Hertz (−0,5 dB). Dank symmetrischer und unsymmetrischer Eingänge lässt er sich flexibel integrieren.

Preise und Verfügbarkeit

Vor- und Endstufe Rega Mercury und Solis sind ab sofort verfügbar – zum Preis von jeweils 8.449 Euro.

Kontakt

TAD Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/