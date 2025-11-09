Hier bietet sich vielleicht eine clevere Upgrade-Möglichkeit: Rega bringt eine Austauschnadel mit schärferem, nämlich elliptischem Nadelschliff für das MM-Einsteigersystem Carbon auf den Markt. „Carbon Pro Stylus“ nennt sich dieses Upgrade und ist für Vinylfreunde entwickelt worden, die ohne viel Aufhebens deutlich mehr Klangqualität aus ihrem Plattenspieler herausholen möchten, so jedenfalls die Briten. Es handelt sich dabei um einen reinen Nadeleinschub.

Schnell gewechselt: Rega Carbon Pro Stylus

Der Klang – so heißt es bei Rega – gewinne mit dem Wechsel vom konisch auf den elliptisch geschliffenen Diamanten hörbar an Detailtiefe, Räumlichkeit und Dynamik, ohne dass dafür das komplette System ausgetauscht werden müsste. Der Carbon Pro Stylus ist mit dem bewährten Rega-Carbon-Moving-Magnet-Tonabnehmer kompatibel und lässt sich ganz unkompliziert austauschen, ohne das System selbst vom Tonarm entfernen zu müssen. Als Auflagekraft werden 2 bis 3 Gramm empfohlen.

Das Nadel-Upgrade eignet sich ideal für die Rega-Einstiegsmodelle: Besitzer der Plattenspieler Rega Planar 1, Planar 1 Plus und Planar 2 dürfen sich über eine hörbare Verbesserung freuen, die noch dazu in wenigen Sekunden einsatzbereit ist, so der deutsche Distributor TAD Audiovertrieb.

Verfügbarkeit und Preis

Die Austauschnadel Rega Carbon Pro Stylus ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 59 Euro.

Kontakt

TAD Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/