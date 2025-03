Wenn es eine HiFi-Komponente gibt, die man als Dauerläufer bezeichnen darf, dann wohl den Rega Brio. Die Urform dieses Amps wurde bereits 1991 vorgestellt – und mit dem neuen Rega Brio MK7 ist nun die siebte Inkarnation des Erfolgsmodells am Start.

Rega Brio MK7: Digital und analog empfangsbereit

Anders als das Urmodell zeigt sich der aktuelle Brio MK7 für analoge wie digitale Quellen offen. An Bord sind drei Hochpegeleingänge, ein Phono-MM-Eingang sowie zwei Anschlussmöglichkeiten für digitale Geräte (S/PDIF optisch und koaxial).

Dank der verbesserten Isolation zwischen den Verstärkerstufen soll sich der Klang der Phonovorstufe gegenüber dem Vorgänger noch einmal verbessert haben Auf der Rückseite des neuen Brio befinden sich die Lautsprecheranschlüsse und auf der Vorderseite ein Kopfhöreranschluss.

Was ist sonst noch neu?

Der Rega Brio MK7 wurde, so heißt es bei den Briten, schaltungstechnisch von Grund auf neu gestaltet, um die Leistung zu optimieren und gleichzeitig Verzerrungen zu minimieren. Der Amp liefert 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm beziehungsweise 72 Watt an 6 Ohm.

Neu ist neben der DAC-Sektion auch, dass der Rega Brio MK7 nun erstmals mit einer Systemfernbedienung ausgeliefert wird. Außerdem gibt es jetzt eine Standby-Funktion inklusive Auto-Standby sowie eine thermische Schutzschaltung zur Absicherung des Geräts.

Preis und Verfügbarkeit

Ein bisschen warten müssen Rega-Fans allerdings noch: Der Brio MK7 soll spätestens Anfang Mai 2025 hierzulande erhältlich sein. Der Preis: 999 Euro.

Kontakt

TAD Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/