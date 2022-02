Zum dritten Mal in Folge wird der Hersteller Technics, nicht nur bei DJs beliebt, offizieller Partner des Record Store Day sein. Dieser feiert im Jahr 2022 sein 15-jähriges Jubiläum und findet am Samstag, den 23. April 2022 statt. Und: Es gibt was Schönes zu gewinnen …

Record Store Day 2022: Was wird geboten?

Weltweit nehmen mehr als 3000 unabhängige Schallplattenläden und im deutschen Sprachraum rund 250 Vinylläden in unterschiedlicher Art und Weise teil – zum Beispiel mit Plattenladenkonzerten und Live-Events. Schirmherrin beziehungsweise Global Ambassador ist im Jahr 2022 die bekannte Künstlerin Taylor Swift.

Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder eine virtuelle RSD-Schnitzeljagd durch die Welt der Vinyltonträger und Plattenläden. Der oder die glückliche Gewinner/-in bekommt von Technics den Vollverstärker SU-R1000 im Wert von respektablen 7.500 Euro spendiert – ein attraktiver Preis, wie wir meinen.

