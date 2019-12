Knistern soll es nur aus dem Kamin – aber nicht von der Schallplatte: Viele Vinyl-Fans liebäugeln mit dem Kauf einer Plattenwaschmaschine – und fast ebenso viele scheuen die häufig hohen Kosten für so ein Gerät. Schon für einen relativ günstigen Kurs hingegen gibt es den neuen Record Doctor VI, ein Modell zur manuellen Reinigung. Gegenüber dem Vorgängermodell sei – so berichtet der Vertrieb Sintron – zum einen die Absaugfunktion optimiert worden, zum anderen konnte der Geräuschpegel des Gerätes durch Verbesserungen am Gehäuse verringert werden.

Mitgeliefert wird übrigens eine Flasche mit Reinigungsflüssigkeit sowie eine Bürste, mit der diese Flüssigkeit einfach und gleichmäßig auf die Schallplatte appliziert werden kann. Ein Drehaufsatz schützt dabei das Plattenlabel vor Feuchtigkeit – denn schließlich soll ja nur das Vinyl benetzt werden.

Erhältlich ist der Record Doctor VI ab sofort in Hochglanz-Schwarz oder im „Carbon Look“.

Preis Record Doctor VI: 299 Euro

Kontakt

Sintron Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim



Telefon: +49(0)7229–18290

E-Mail: info@sintron.de

Web: https://sintron.de/