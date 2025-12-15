Wie groß der Unterschied ist, den Raumakustik ausmachen kann, wissen viele theoretisch, aber nur wenige haben die Chance, es wirklich zu hören. Am 17. Januar 2026 wird das möglich: Das HiFi Forum Baiersdorf lädt zum Akustik-Seminar mit Matthias Böde ein – inklusive Hörvergleichen, Aha-Erlebnissen und fundiertem Know-how.

Klangunterschiede erleben

Dass Lautsprecher nur so gut klingen können, wie es die Raumakustik zulässt, ist in der HiFi-Welt längst kein Geheimnis mehr. Doch wie stark sich gezielte Maßnahmen wirklich auswirken, lässt sich selten unmittelbar nachvollziehen. Genau hier setzt das Akustik-Seminar im HiFi Forum Baiersdorf an: In einer gelungenen Kombination aus Theorie und Praxis werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Einfluss aktiver und passiver Akustikelemente geführt – und erleben diesen akustischen Vorher-Nachher-Effekt live.

Theorie und Praxis

Zunächst gibt HiFi-Forum-Akustik-Spezialist Alwin Jaschik einen Überblick über die Grundlagen der Raumakustik. Anschaulich erklärt er, wie im HiFi Forum professionelle Analysen, Planungen und Maßnahmen zur Optimierung durchgeführt werden – von Wandmodulen über Absorber bis hin zu aktiven Bassmanagement-Systemen.

Anschließend übernimmt Special Guest Matthias Böde, bekannt aus dem Magazin Stereo, den praktischen Teil. In ausgewählten Hörvergleichen zeigt er, wie sehr sich z. B. aktive Bassabsorber, moderne Einmesssysteme oder passive Akustikmodule auf Räumlichkeit, Klangbalance und Detailgenauigkeit auswirken können.

Drei Zeitslots

Wer sich für das Thema Raumakustik näher interessiert, sollte sich also den Samstag, 17. Januar 2026, im Kalender anstreichen. Damit möglichst viele Interessierte teilnehmen können, wird das Seminar in drei identischen Sessions angeboten:

Workshop 1: 10:00–12:00 Uhr

Workshop 2: 12:30–14:30 Uhr

Workshop 3: 15:00–17:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen – möglich per Telefon (09133 / 60629-0), über die Event-Webseite, via E-Mail oder auch per WhatsApp.

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/