Raidho X2.8: High-End-Standlautsprecher mit hausgemachten Zutaten

Sie sind auf der Suche nach dem gewissen Etwas? Die dänische Edel-Manufaktur Raidho hätte da etwas für Sie – den X2.8. Das ist ein neuer Drei-Wege-Standlautsprecher, der den hauseigenen Anspruch an kompromisslose Fertigungstiefe untermauern soll. Statt auf Standardkomponenten aus dem Zuliefererkatalog setzen die Skandinavier traditionell auf im eigenen Werk entwickelte und von Hand montierte Treiber.

Nur echt mit proprietären Bändchen

Markenzeichen der Dänen ist auch bei der X2.8 der hausgemachte Bändchen-Hochtöner. Dessen bewegte Masse ist laut Raidho um das Fünfzigfache geringer als die einer konventionellen Gewebe- oder Metallkalotte. Durch diese extreme Leichtigkeit soll das System selbst mikroskopische Details und das Ausschwingen von Tönen besonders präzise und mühelos abbilden, ohne den Hochton künstlich zu betonen, verspricht Raidho.

In den unteren Etagen der Raidho X2.8 arbeiten spezialisierte Tiefmitteltöner, deren Membranen aus einem Verbund von Aluminium und Keramik bestehen. Diese Materialmischung soll eine hohe Steifigkeit mit einer effektiven Eigendämpfung kombinieren, um im Bassbereich – der laut Datenblatt bis zu 32 Hz hinabreicht – absolute Kontrolle und Timing-Präzision zu gewährleisten. Für das spürbare Fundament zeichnen in jeder Box sicherheitshalber gleich zwei kräftige 8-Zoll-Tieftöner verantwortlich.

Frei verdrahtet: die Frequenzweiche

Dass der Manufaktur-Gedanke auch dort fortgeführt wird, wo das Auge des Kunden nicht direkt hinsieht, zeigt der Blick auf die Frequenzweiche der Standlautsprecher. Das Filternetzwerk wird in Dänemark von Hand im Point-to-Point-Verfahren frei verdrahtet, um Übergangswiderstände zu minimieren.

Dabei greift Raidho auf namhafte Zulieferer aus dem audiophilen Segment zurück: Auf den Platinen finden sich Bauteile des deutschen Spezialisten Mundorf, während die interne Signalverteilung komplett über Kabel des amerikanischen Kabelspezialisten Nordost realisiert wird.

Preis, Varianten und Verfügbarkeit

Etwas Geduld brauchen Interessenten noch: Die neuen Raidho X2.8 sind voraussichtlich ab September erhältlich. Dafür gibt’s drei Varianten: Schwarz und Weiß Hochglanz (Paarpreis: 27.000 Euro) und schickes Walnussfurnier (30.000 Euro)